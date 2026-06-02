Khởi tố 18 người trong đường dây SEO quảng bá 22 website cờ bạc, thu giữ hơn 10 tỉ đồng 02/06/2026 15:31

(PLO)- Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo đã thu lợi từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc với số tiền khoảng khoảng 3,7 tỉ đồng.

Ngày 2-6, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá một đường dây chuyên quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho hàng chục website cờ bạc trên không gian mạng, khởi tố 18 bị can và thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 10 tỉ đồng.

Bị can Phạm Ngọc Mạch. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, qua rà soát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một ổ nhóm gồm 33 người hoạt động dưới vỏ bọc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Công ty do Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) làm giám đốc, đăng ký kinh doanh dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và lưu lượng truy cập cho website.

Những người liên quan trong vụ án. Ảnh: CA

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.

Để đưa các website này tiếp cận nhiều người dùng hơn, Mạnh chỉ đạo nhân viên xây dựng hệ thống hàng loạt bài viết, đường dẫn (backlink) và nội dung quảng bá nhằm đẩy thứ hạng tìm kiếm trên internet.

Công ty được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.

Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Mạnh sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Tiền lương của nhân viên chủ yếu được chi trả bằng tiền mặt.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: CA.

Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ hơn 7 tỉ đồng tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng cùng 29 máy tính và 41 điện thoại di động phục vụ điều tra.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, công ty này thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỉ đồng từ hoạt động quảng bá các website trái phép. Trong số đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.