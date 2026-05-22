Khởi tố hai nữ sinh túm tóc, đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh 22/05/2026 16:38

(PLO)- Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng và khởi tố hai bị can.

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương (16 tuổi) và Lê Dương Bảo Ngọc (16 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm học sinh liên quan trong vụ việc. Ảnh: CA

Hai bị can này liên quan vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng ngày 20-5, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook “An Ruby” đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút.

Video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường. Sau khi xuất hiện, clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Phương và Ngọc. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Công an vào cuộc điều tra cho thấy, vụ việc xảy ra vào chiều 19-5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Bốn nữ sinh gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L, Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H đã có hành vi túm tóc, tấn công liên tiếp vào em VNK.

Nữ sinh K bị thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc còn được nhóm nữ sinh này sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình, sau đó phát tán lên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội; làm gia tăng nguy cơ hình thành tâm lý a dua, bắt chước, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định.