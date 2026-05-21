TP.HCM tăng cường kiểm tra ngoài giờ, cả ngày nghỉ để triệt phá hàng giả 21/05/2026 16:42

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 21-5, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương TP.HCM) đã thông tin về công tác xử lý các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 882 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đơn vị đã tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm hàng hóa các loại với tổng trị giá ước tính hơn 10 tỉ đồng. Tổng số tiền xử phạt hơn 5,1 tỉ đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Riêng tại khu vực chợ Bến Thành và Saigon Square, các lực lượng đã kiểm tra, xử lý 71 vụ vi phạm; tạm giữ 1.574 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng; xử phạt hơn 307 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Tính riêng đợt cao điểm từ ngày 7-5 đến 20-5, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm; tạm giữ 7.287 sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá hơn 4,6 tỉ đồng.

Tổ công tác kiểm tra ki-ốt kinh doanh túi xách bên trong khu chợ Sài Gòn Square, qua đó thu giữ hàng loạt sản phẩm nghi giả. Ảnh: HỒNG THẮM

Các lực lượng đã xử phạt 86 vụ với tổng số tiền 831 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra, Chi cục phối hợp với các lực lượng chức năng, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra đồng loạt, thường xuyên tại các khu vực nóng, nổi cộm như chợ Bến Thành, Saigon Square.

Vì vậy, cơ quan này khẳng định quan điểm kiên quyết không nương tay, áp dụng các chế tài mạnh nhất theo quy định pháp luật. Tinh thần chỉ đạo là không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả.

Đối với các tổ chức, cá nhân tái phạm nhiều lần hoặc có hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu với giá trị lớn (từ 200 triệu đồng trở lên), Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ hoàn tất hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng với đó, Chi cục phối hợp với lực lượng công an xem xét, xử lý các hành vi thông báo, kích hoạt loa, bộ đàm nhằm tiếp tay cho việc trốn tránh kiểm tra. Đây được xác định là hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ.

Để xử lý triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ. Các đơn vị bố trí đủ lực lượng, sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, thẩm tra, xác minh và xử lý đột xuất, đồng thời chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.