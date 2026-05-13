Quản lý thị trường trả lại 9 bao xác ve sầu 13/05/2026 17:40

(PLO)- Chủ hàng đã đến làm việc với quản lý thị trường và cung cấp được hồ sơ, giấy tờ liên quan 9 bao xác ve sầu, tổng trọng lượng 80kg.

Ngày 13-5, tin từ Đội Quản lý thị trường số 1 (Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn), cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao, trả lại toàn bộ 9 bao (tổng trọng lượng 80 kg) xác ve sầu khô cho chủ hàng.

Tạm giữ xác ve sầu chở trên xe khách để ngành quản lý thị trường xác minh hồ sơ, giấy tờ.

Cụ thể, sau khi Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ số xác ve sầu nêu trên thì chủ hàng đã đến làm việc và cung cấp được các hồ sơ, bảng kê thu mua cùng giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngành Quản lý thị trường và cơ quan chức năng đã thẩm định nguồn gốc xuất xứ 9 bao dược liệu (xác ve sầu) được chủ hàng thu mua từ người dân ở Sơn La. Hồ sơ, nguồn gốc hàng hợp pháp nên chủ lô hàng được trả lại đầy đủ 80 kg xác ve sầu.

Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Lạng Sơn sau khi xác minh hồ sơ, giấy tờ, trả lại hàng hoá xác ve sầu cho chủ hàng.

Như PLO đã đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh lực lượng quản lý thị trường phối hợp CSGT kiểm tra xe khách chạy tuyến Sơn La - Nội Bài (Hà Nội)- Lạng Sơn. Trong clip, một người đàn ông đứng bên xe khách tranh cãi gay gắt với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thu giữ hàng hoá là xác ve sầu.

Sự việc xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 10-5, tại quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn) kiểm tra xe khách giường nằm 26B-003.xx do tài xế NNL (trú xã Mai Sơn, Sơn La) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 bao tải tổng trọng lượng 80 kg chứa xác ve sầu sấy khô (còn gọi là thuyền thoái).

Theo quản lý thị trường giải thích, đây là nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục của Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 09/2024. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế cho biết chỉ vận chuyển thuê lấy tiền cước và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng.

Đội quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng trên để xác minh, làm việc với chủ sở hữu.