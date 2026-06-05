Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM: Tìm đường cứu nước của thế hệ trẻ là đưa Việt Nam vươn tầm thế giới 05/06/2026 15:53

(PLO)- Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhìn nhận "tìm đường cứu nước" của thế hệ trẻ chính là tìm đường đưa Việt Nam vươn tầm thế giới, làm chủ công nghệ, làm giàu chính đáng và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Ngày 5-6, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, Đoàn UBND TP.HCM tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm TP Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TP.HCM, Thành Đoàn và các cá nhân, tập thể được tuyên dương dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi lễ, Đoàn UBND TP.HCM đã tuyên dương 256 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác và 18 gương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, cho biết sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho thanh niên một vị trí ưu ái khá đặc biệt. Người đã từng căn dặn một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.

“Thế giới đã có nhiều thay đổi nhưng khát vọng độc lập, tự cường tinh thần tự học, tự dấn thân của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành vẫn vẹn nguyên giá trị của thời đại” – bà nói.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, trao giấy khen cho cá nhân, tập thể được tuyên dương.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM mong thế trẻ ngày hôm nay hãy lấy tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành làm kim chỉ nam cho hành động trong thời đại số và hội nhập quốc tế ngày hôm nay.

"Trong thời đại số và hội nhập quốc tế ngày nay, 'tìm đường cứu nước' của thế hệ trẻ chính là tìm đường đưa Việt Nam vươn tầm thế giới, làm chủ công nghệ, làm giàu chính đáng và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia" – bà Nguyễn Thanh Xuân nói.

Bà nhìn nhận những cá nhân được tuyên dương hôm nay chính là những công nhân trẻ tiêu biểu, những trí thức, những cán bộ công chức trẻ giỏi, những kỹ sư không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị kinh tế cao. Và đó cũng là những chiến sĩ tình nguyện thầm lặng, mang dòng máu nóng của tuổi trẻ đến với vùng sâu, vùng xa thực hiện những công trình an sinh xã hội.

Theo bà Xuân, mỗi thanh niên được tuyên dương ngày hôm nay chính là một bông hoa rực rỡ trong vườn hoa là người tốt dâng lên Bác kính yêu. Thành tích của các bạn không chỉ là niềm tự hào của chính cá nhân, gia đình mà là nguồn cảm hứng động lực mạnh mẽ để tỏa đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh niên.

Chị Đỗ Thị Bé Trâm, Ủy viên BCH Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM, được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Thời gian tới, bà đề nghị thanh niên TP.HCM đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất. Học tập và làm theo Bác không phải là điều to tát mà sự tận tụy trong công việc thường ngày và lối sống trung thực, trách nhiệm, biết sẻ chia và yêu thương con người.

Đồng thời, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm chủ khoa học công nghệ; chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Qua đó, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số, đề xuất Trung ương ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Đoàn UBND TP.HCM đã tuyên dương 256 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác và 18 gương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026.

Bà Nguyễn Thanh Xuân cũng nhấn mạnh mỗi đoàn viên thanh niên cần mạnh dạn nhận những việc mới, việc khó, tạo ra những sản phẩm cụ thể trong việc học tập, công tác, cải cách hành chính, chuyển đổi số phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Mỗi nhà giáo trẻ tiêu biểu cần tiếp tục đổi mới phương thức giảng dạy, truyền cảm hứng học tập, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.