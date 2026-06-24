Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII áp dụng mô hình ‘không giấy tờ’ 24/06/2026 11:22

(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.

Sáng 24-6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 786 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Công tác điểm danh và biểu quyết qua ứng dụng di động

Đại hội diễn ra trong hai ngày 24 và 25-6, tập trung tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc đại hội. Ảnh: QUANG VINH

Điểm đáng chú ý là Đại hội tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động, nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Đoàn.

Đại hội lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Theo đó, Đại hội được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; phát huy vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tiên phong hội nhập quốc tế

Đại hội được tổ chức thành bốn phiên làm việc. Phiên thứ nhất tập trung vào các nội dung tổ chức, thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận.

Tại phiên thứ hai, các đại biểu sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, đồng thời tham gia năm diễn đàn chuyên sâu góp ý vào Văn kiện Đại hội với các chủ đề: Phát huy tinh thần tự lực, tự cường; tiên phong chuyển đổi số, khoa học công nghệ; khởi nghiệp, phát triển kinh tế; hội nhập quốc tế; đổi mới phương thức hoạt động Đoàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự tham dự của 786 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Ảnh: QUANG VINH

Phiên thứ ba là phiên trọng thể với các nội dung quan trọng, trong đó có phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII.

Phiên thứ tư sẽ báo cáo kết quả thảo luận, biểu quyết một số nội dung, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong dự thảo Báo cáo chính trị, Đại hội dự kiến xem xét triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với năm nội hà.

Cụ thể, tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự.

Cùng với đó là chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, tập trung vào ba nhóm lĩnh vực gồm học tập; rèn luyện, phát triển thể chất; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ảnh: QUANG VINH

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội theo tinh thần “3 dễ - 3 rõ - 3 đo”, gồm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động.

Một nội dung quan trọng khác được Đại hội xem xét là sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Việc chuẩn bị nội dung này được thực hiện qua nhiều bước lấy ý kiến từ các cấp bộ Đoàn, cơ quan chuyên môn và các cơ quan có thẩm quyền.

Nguyên tắc sửa đổi là cập nhật các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kế thừa những nội dung còn phù hợp của Điều lệ Đoàn khóa XII và chỉ bổ sung, điều chỉnh những vấn đề thực tiễn đặt ra.