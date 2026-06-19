Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải B Giải Báo chí tỉnh Quảng Ngãi 19/06/2026 21:19

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải B với tác phẩm “Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài” của tác giả Nguyễn Yên.

Ngày 19-6, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay thu hút 96 tác phẩm tham dự ở 6 loại hình gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo chí đa phương tiện và ảnh báo chí.

Trong đó, báo in có 27 tác phẩm, truyền hình 27 tác phẩm, báo điện tử 15 tác phẩm, phát thanh 13 tác phẩm, báo chí đa phương tiện 8 tác phẩm và ảnh báo chí 6 tác phẩm.

Phóng viên Nguyễn Yên, Báo Pháp Luật TP.HCM, nhận giải B giải Báo chí tỉnh Quảng Ngãi với tác phẩm điều tra "Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài".

Đây là lần đầu tiên Giải Báo chí tỉnh Quảng Ngãi có thêm hạng mục báo chí đa phương tiện. Đồng thời, đây cũng là kỳ giải đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum cũ thành tỉnh Quảng Ngãi mới.

Ban tổ chức cho biết, giải nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí chất lượng cao và các nhà báo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Kết quả, có 4 tác phẩm đoạt giải A, 9 tác phẩm đoạt giải B, 9 tác phẩm đoạt giải C và 11 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải B với tác phẩm “Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài” của tác giả Nguyễn Yên.

Xe múc công trình chuyển cát lên xe ben chở đi bán sáng 25-7-2025.

Tác phẩm phản ánh tình trạng xe tải từ bên ngoài ra vào công trình kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua các xã Tịnh Long và Tịnh Khê, vận chuyển cát ra ngoài công trường. Số cát này sau đó được đưa đến các bãi tập kết trên địa bàn xã Tịnh Khê để bán cho các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng.

Loạt bài cũng ghi nhận tình trạng một số công nhân lợi dụng quá trình thi công để khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc nhằm bán thu lợi.

Sau khi báo đăng tải, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc làm rõ vụ việc theo quy định.