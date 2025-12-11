Vụ tuồn cát công trình kè ra ngoài ở Quảng Ngãi: Xã báo xe chở xà bần, công an xác định khai thác cát trái phép 11/12/2025 17:31

Ngày 11-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin kết quả xác minh vụ việc liên quan đến phóng sự “Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM hồi tháng 9-2025.

Có tình trạng khai thác cát trái phép

Theo công văn Công an tỉnh Quảng Ngãi trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm về các dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc mà báo đã phản ánh.

Bờ kè nơi xảy ra vụ việc.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng phóng sự trên, ngày 10-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên của dự án.

Qua đó, Phòng PC03 Công an Quảng Ngãi phát hiện đơn vị thi công có dấu hiệu khai thác cát trái phép; gây ô nhiễm môi trường như đổ đất, đá thải ra môi trường trái quy định...

Hình ảnh xe múc công trình múc cát đổ lên xe ông Tin chiều 22-7.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp VKSND khu vực 1- Quảng Ngãi, cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, thu mẫu chất thải để trưng cầu giám định.

Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm về các dấu hiệu tội phạm nói trên và đang giải quyết theo quy định.

Xà bần hay cát?

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND xã Tịnh Khê về xác minh nội dung báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, sáng 10-9, UBND xã Tịnh Khê chỉ đạo Phòng Kinh tế của xã phối hợp Công an xã, Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực địa khu vực thi công.

Qua kiểm tra, hai đường dẫn từ đường Hoàng Sa vào khu vực thi công kè đã được đơn vị thi công tháo dỡ, trả mặt bằng cho người dân, hiện ô tô, mô tô không lưu thông được trên hai đường này.

Đơn vị thi công đã thi công xong đoạn kè chống sạt lở tại vị trí theo phản ánh của Báo Pháp Luật TP.HCM, đã dọn dẹp xong mặt bằng, đã chuyển máy móc thiết bị đi nơi khác, công nhân không còn làm việc tại hiện trường.

Xe tải vào công trình được máy múc bên trong xúc cát đổ lên thùng xe.

Ngày 12-9, Công an xã Tịnh Khê làm việc với hai lái xe tải liên quan. Ông Đỗ Hồng Tin (44 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê), chủ xe tải 76C-004.69, để xác minh thông tin. Ông Tin cho rằng thông tin báo chí phản ánh không đúng sự thật.

Xe ông Tin nhận cát từ trong công trình.

Theo ông Tin, ông có mua xà bần 3 (tức cát, đất, lẫn đá) tại công trình kè do Công ty Tiến Hưng thi công thuộc dự án kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh Khê về đổ trước nhà ông Tin, không có việc mua cát.

Video: Xe ông Tin được múc đầy cát lên thùng xe.

Công an xã tiếp tục làm việc với ông Trần Văn Định (31 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê, chủ xe tải 76C-36040), để xác minh thông tin. Qua xác minh, ông Định cũng cho rằng thông tin báo chí đăng tải, phản ánh không đúng sự thật.

Xe múc múc cát chuyển lên xe ông Định sáng 23-7, không phải xà bần, gạch, đá.

Ông Định cho rằng theo yêu cầu của ông Tin thì ông Định có chở một chuyến với khối lượng 9 m3 xà bần (cát, đất, lẫn đá) tại công trình kè do Công ty Tiến Hưng thi công thuộc dự án kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh Khê đến địa bàn xã Bình Tân Phú cũ để người dân sang lấp nền, không có việc mua cát.

Video: Hình ảnh PV ghi lại xe múc công trình chuyển cát lên xe tải của ông Định, không phải xà bần.

Tuy nhiên, trong hơn một tháng ghi nhận, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận việc xúc cát từ công trình, múc cát dưới sông Trà Khúc đổ lên các xe ben của ông Tin và ông Định. Số cát này được chuyển từ công trình ra ngoài, chở đi đổ ở nhiều nơi khác nhau.

Tài xế Định (bên trái) và tài xế Tin từng gặp PV, thừa nhận chở cát từ trong công trình ra ngoài.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, các xe tải từ bên ngoài vào công trình kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê chở cát ra ngoài. Cát sau khi được chở ra ngoài được vận chuyển đến những bãi tập kết trong xã Tịnh Khê rồi bán cho các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Sau khi báo phản ánh, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan xác minh sự việc. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác minh, làm rõ.