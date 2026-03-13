Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Bộ Chính trị đồng ý cho TP.HCM xây dựng Luật đô thị đặc biệt 13/03/2026 18:30

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết mới đây Bộ Chính trị đã đồng ý cho TP.HCM xây dựng Luật đô thị đặc biệt trình Quốc hội thông qua.

Chiều 13-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì hội thảo về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP cần giải pháp bao trùm, đột phá. TP.HCM phải làm nhanh, mạnh và quyết liệt hơn để dẫn dắt nền kinh tế đất nước, thể hiện vai trò cực tăng trưởng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: HẢI HÒA

"Để thực hiện mục tiêu đó trong điều kiện bình thường đã khó, trong bối cảnh địa chính trị lại càng khó hơn, nhưng chúng ta càng phải làm". Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói và đề nghị trong bối cảnh biến động thế giới, cần bình tĩnh nhìn nhận trong chu kỳ 5-10 năm.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM có truyền thống là TP của sandbox, khai mở và đi đầu đổi mới. Đây chính là cơ sở, niềm tin để TP phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Từ giữa năm 2025 đến nay, TP.HCM đã đầu tư rất mạnh về hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Các nghị quyết đặc thù như Nghị quyết 188, 260 đã tạo cú hích thể chế giúp TP đẩy nhanh các dự án.

"Có dự án tiền tỉ đô nhưng chỉ làm trong 1-2 tháng, thậm chí chưa đầy 1 tháng". Ông Được khẳng định đây là cơ sở để TP tin tưởng phát triển kinh tế hai con số dù địa chính trị phức tạp.

Đáng chú ý, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý cho TP xây dựng Luật đô thị đặc biệt trình Quốc hội thông qua, tương tự Luật Thủ đô. TP đã triển khai việc này, dự kiến tháng 3 có đề cương và tháng 4-5 hoàn thành dự thảo luật để lấy ý kiến góp ý. "Đây sẽ là đòn bẩy để TP.HCM phát triển, là đại cú hích sau Nghị quyết 260". Ông Được thông tin.

Bên cạnh thể chế, người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh cần có quyết tâm chính trị cao. Để duy trì tăng trưởng bền vững, TP phải tiếp tục chuyển đổi mô hình dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các động lực mới gồm trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển, chip bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu...

"Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cần vận dụng tối đa thể chế Trung ương cho như Nghị quyết 260, 188, 98 và Luật đô thị đặc biệt sắp tới". Ông khẳng định TP sẵn sàng đề nghị Trung ương làm sandbox cho những vấn đề mới trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, để chống chịu các cú sốc bên ngoài, TP phải chủ động xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh phát triển toàn diện về kinh tế, năng lượng, chuỗi cung ứng và đô thị.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng TP phải đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông. Năng lượng là mạch máu của nền kinh tế, ổn định năng lượng chính là đảm bảo phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành hoàn thiện đề án tăng trưởng hai con số; tham mưu kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông giao Sở Công Thương tham mưu thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về cung ứng năng lượng; rà soát năng lực cung ứng xăng dầu, điện năng. Đồng thời phối hợp doanh nghiệp xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất và tiêu dùng đến năm 2030, tầm nhìn 2035.