Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vĩnh Long phải đổi mới mô hình tăng trưởng, thống nhất chủ trương cao tốc CT33 26/05/2026 19:41

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Vĩnh Long cần quyết liệt đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp; đồng thời biểu dương, đánh giá cao sự chủ động đề xuất của tỉnh, nhất là đối với dự án cao tốc CT33, và cơ bản thống nhất chủ trương triển khai.

Chiều 26-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân đầu tư công, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh và ý kiến các bộ, ngành, phát biểu kết luận, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả và chuyển biến tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng đánh giá các kiến nghị của tỉnh là sát thực tiễn.

Phải đổi mới mô hình tăng trưởng

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ Vĩnh Long vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế quý I ở mức thấp, thấp hơn nhiều so với mức chung của cả nước. Thủ tướng yêu cầu tỉnh nghiêm túc đánh giá, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để cải thiện kết quả trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, tăng trưởng hiện chưa bảo đảm tính bền vững, để thu ngân sách bền vững khi có các dự án về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Muốn thu hút đầu tư thì phải đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sự chủ động đề xuất Vĩnh Long và khuyến khích tỉnh tiếp tục mạnh dạn đề xuất các vấn đề tỉnh có năng lực thực hiện.

Thủ tướng cũng chỉ ra quy mô và sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn hạn chế, giải ngân đầu tư công chậm; nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được xử lý quyết liệt hơn. Bên cạnh đó, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng còn nhiều hạn chế; năng lực, chất lượng tổ chức bộ máy ở một số cấp chưa đáp ứng yêu cầu.

"Phải đổi mới mô hình tăng trưởng. Tỉnh không thể chỉ dựa vào nông nghiệp, trái cây mà bắt buộc phải đẩy mạnh công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh đô thị hóa...", Thủ tướng nhấn mạnh

Thủ tướng lưu ý Vĩnh Long cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc theo hướng chủ động, hiện đại, bền vững; mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách với Trung ương để tạo đột phá phát triển.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện hiệu quả các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục và triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Tỉnh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, rõ lộ trình.

Thủ tướng khuyến khích Vĩnh Long chủ động kiến nghị những vấn đề thuộc năng lực của địa phương; những nội dung thuộc thẩm quyền thì mạnh dạn quyết định, những nội dung vượt thẩm quyền cần phối hợp với bộ, ngành, đồng thời phải có kế hoạch cụ thể.

Về định hướng phát triển, Thủ tướng lưu ý tỉnh cần đổi mới mô hình tăng trưởng, không chỉ dựa vào nông nghiệp mà phải đẩy mạnh công nghiệp và đẩy mạnh đô thị hóa.

Về đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung giải ngân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng đến phân bổ vốn các năm tiếp theo. Đồng thời, cần rà soát nguồn vật liệu xây dựng, kiên quyết xử lý các dự án không triển khai đúng quy định để bảo đảm nguồn cung cho các công trình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đổi mới phong cách làm việc của các sở, ngành.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; chú trọng bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã…

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các nghị quyết liên quan, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề.

Đánh giá cao sự chủ động đề xuất của Vĩnh Long Tại buổi làm việc, Vĩnh Long kiến nghị điều chỉnh quy hoạch hạ tầng giao thông quốc gia, trong đó đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư các tuyến cao tốc qua địa bàn như CT33, CT36 giai đoạn 2026-2030; đồng thời đề xuất bố trí khoảng 21.240 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương để thực hiện giai đoạn 1 dự án cao tốc CT33 theo phương thức đối tác công tư. Về nội dung này Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh chủ động đề xuất các phương án đầu tư. Chính phủ cơ bản đồng tình về chủ trương, giao Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh về dự án cao tốc CT33 để bố trí nguồn lực phù hợp và trình phê duyệt. Đồng thời lưu ý tỉnh xem xét năng lực khi tham gia vai trò cơ quan có thẩm quyền đối với dự án lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các góp ý của các Bộ ngành. Bí thư tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh hạ tầng giao thông là nền tảng để tỉnh bứt phá.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu thẳng thắn nhìn nhận hạ tầng giao thông hiện vẫn là điểm yếu lớn nhất của Vĩnh Long. Ông khẳng định: "Có cao tốc CT33 và tuyến đường ven biển, Vĩnh Long sẽ bứt phá".

Tỉnh đặc biệt mong muốn Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối. Việc khơi thông được mạch máu giao thông tạo tiền đề để thu hút đầu tư hiệu quả hơn.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Vĩnh Long đã nhanh chóng ổn định bộ máy. Tỉnh đã thực hiện tốt việc tinh gọn tổ chức, giảm biên chế, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ông Lâu cũng khẳng định: "Tỉnh đoàn kết nội bộ tốt, không có chuyện phân biệt tỉnh anh, tỉnh tôi", thể hiện tinh thần đồng lòng, quyết tâm cao độ từ tập thể lãnh đạo đến cán bộ, công chức toàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, bên cạnh hạ tầng, Vĩnh Long cũng kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm, hỗ trợ các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy chỉ số sản xuất công nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.