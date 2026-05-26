Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản 26/05/2026 19:45

(PLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng các Trưởng lão Hòa thượng.

Chiều 26-5, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long và Hòa thượng Hộ Chánh, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đây là hoạt động nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc mừng Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long và Hòa thượng Hộ Chánh, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: HÀ THƯ

Tại chùa Bửu Long, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thay mặt lãnh đạo TP chúc Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Hộ Chánh cùng các tăng ni nhiều sức khỏe, an lạc, vạn sự cát tường.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết, thời gian qua, Phật giáo đã đồng hành, đóng góp sức người, sức của rất lớn cho sự phát triển của TP. Đặc biệt, trong quý I-2026, kinh tế TP tăng trưởng, phát triển; an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống nhân dân an lành, tốt đẹp.

“Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của Phật giáo, đặc biệt là các phong trào an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, có sự lan tỏa trong nhân dân và phật tử” – ông nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được mong muốn các Hòa thượng tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Nguyễn Văn Được, thời gian tới, TP phấn đấu trở thành một siêu đô thị phát triển, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của đất nước và tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được.

Chủ tịch TP.HCM mong muốn các Hòa thượng tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP nhằm xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương.

Nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, Chủ tịch Nguyễn Văn Được chúc các Hòa thượng, tăng ni, phật tử luôn mạnh khoẻ, tiếp tục đồng hành cùng TP trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế.

. Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trụ trì chùa Pháp Hoa.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, chúc Trưởng lão Hòa thượng luôn mạnh khỏe; là tấm gương sáng về đạo hạnh để tăng ni, Phật tử noi theo và tu học.

Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến Trưởng lão Hòa thượng cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử đón Đại lễ Phật đản an lạc, trang nghiêm.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Ông mong Trưởng lão Hòa thượng luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín; là biểu tượng tinh thần để định hướng, dẫn dắt chức sắc, tăng ni, Phật tử đóng góp xây dựng Giáo hội, chung sức xây dựng và phát triển TP.HCM.