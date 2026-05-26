Người dân Cần Thơ mong chính quyền nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức 26/05/2026 09:52

(PLO)- Báo cáo của Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho thấy, người dân mong muốn chính quyền cải thiện chất lượng phục vụ, trong đó ưu tiên hàng đầu là nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 26-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số hài lòng năm 2025.

Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng năm 2025. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2025, chỉ số CCHC TP Cần Thơ đạt 90,05%, loại xuất sắc và xếp hạng 17/34 tỉnh, TP.

Chỉ số hài lòng TP năm 2025 đạt 84,05%, loại tốt, xếp hạng thứ 13/34 tỉnh, thành và xếp thứ 1/6 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Người dân mong muốn chính quyền cải thiện chất lượng phục vụ, trong đó các ưu tiên hàng đầu bao gồm: Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức (89,88%), mức mong đợi cao nhất; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ (89,73%); Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền (89,66%); Nâng cao tính công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin (88,98%).

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ một số hạn chế, trong đó đáng chú ý như đối với chỉ số CCHC TP thì một số trục chỉ số thành phần cấp TP chưa đạt 100%, cụ thể là Chỉ số cải cách chế độ công vụ chỉ đạt 83,66%, đứng hạng 30/34 cả nước và đứng cuối bảng (6/6) tại khu vực ĐBSCL. Chỉ số Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước (85,22%) xếp thứ 22/34 cả nước và thứ 4/6 khu vực.

Cùng với đó, mong đợi của người dân vẫn còn khoảng cách lớn so với thực tế. Theo đó, khảo sát cho thấy nhu cầu cải thiện chất lượng dịch vụ của người dân ở mức rất cao, đặc biệt là việc nâng cao năng lực cán bộ, công chức (89.88%), tăng cường trang thiết bị cơ sở vật chất (89,73%) và nâng cao tính công khai, minh bạch thông tin (88,98%), trong khi thực tế điểm số cung ứng dịch vụ hành chính công chỉ dao động quanh mức hơn 84%.

Thêm nữa là năng lực CCHC ở cấp cơ sở chưa đồng đều và khoảng cách chênh lệch lớn, khối xã, phường chênh lệch giữa địa phương cao nhất (phường Ngã Năm – 90,58%) và thấp nhất (xã Trường Long – 42,07%) lên tới 48,51%. Toàn khối vẫn còn 10/103 xã, phường bị xếp loại thấp…

Phân loại CCHC ở 103 xã, phường của TP năm 2025 (Trích báo cáo của Sở Nội vụ).

Từ đó, Sở Nội vụ đề xuất UBND TP và Hội đồng đánh giá chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên đề riêng để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng chế độ công vụ do lĩnh vực này hiện đang đứng cuối bảng trong khu vực. Tập trung rà soát biên chế, vị trí việc làm, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính.

Đồng thời tăng cường nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hạ tầng số, liên thông dữ liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để cải thiện mạnh chỉ số Chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước.

Các sở, ban, ngành TP nâng cao năng lực và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Cụ thể, cần rà soát và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công vụ bám sát nhu cầu thực tế của người dân (ưu tiên số 1 của người dân đạt 89.88%); Khắc phục triệt để các tồn tại khiến hồ sơ trễ hạn.

Đồng thời hỗ trợ, kéo giảm khoảng cách chất lượng CCHC ở cấp cơ sở. Trong đó, các sở chuyên ngành (đặc biệt là Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp) cần tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra công vụ trực tiếp tại các xã, phường bị xếp loại thấp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch…