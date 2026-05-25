Chi tiết phương án sắp xếp hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách tại TP.HCM 25/05/2026 16:42

(PLO)- UBND TP.HCM đưa ra các phương án cụ thể để sắp xếp, giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, từ việc tiếp nhận làm công chức, viên chức đến hỗ trợ chuyển đổi việc làm, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng cho lực lượng này.

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) ở cấp xã theo các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ rà soát, thống kê thực trạng NHĐKCT hiện nay tại từng địa phương. Sau đó, đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; số lượng NHĐKCT cấp xã để bố trí, sắp xếp sang vị trí việc làm khác đảm bảo đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Tổng hợp số lượng dôi dư do không thể tiếp tục bố trí, dự trù kinh phí giải quyết chế độ, chính sách.

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tiếp nhận vào công chức, viên chức

Tính đến ngày 20-4, TP.HCM có khoảng 5.017 NHĐKCT, đang bố trí tại khối Đảng là 1.083 người, MTTQ là 1.172 người, UBND là 2.414 người, Ban Chỉ huy quân sự là 348 người và phải thực hiện kết thúc hoạt động đối với NHĐKCT trước 31-5.

Số lượng NHĐKCT cấp xã cụ thể như sau: 16 ĐVHC cấp xã có dưới 10 NHĐKCT; 23 ĐVHC cấp xã có từ 10 đến dưới 20 NHĐKCT; 40 ĐVHC cấp xã có từ 20 đến dưới 30 NHĐKCT; 51 ĐVHC cấp xã có từ 30 đến dưới 40 NHĐKCT.

28 ĐVHC cấp xã có từ 40 đến dưới 50 NHĐKCT; sáu ĐVHC cấp xã có từ 50 đến dưới 60 NHĐKCT; 4 ĐVHC cấp xã (Chánh Hưng, Phú Định, Tăng Nhơn Phú, Vườn Lài) có trên 60 NHĐKCT.

Trên cơ sở số lượng NHĐKCT hiện có, UBND TP.HCM đề nghị UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP triển khai thực hiện các phương án.

Cụ thể, đối với phương án tiếp nhận vào làm công chức, UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để thực hiện thủ tục tiếp nhận NHĐKCT vào làm công chức theo quy định và thẩm quyền được phân cấp.

UBND cấp xã bảo đảm tổng số biên chế cán bộ, công chức có mặt sau khi thực hiện việc tiếp nhận không vượt định hướng bố trí biên chế tại Công văn 09/CV-BCĐ8, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-5.

UBND TP.HCM lưu ý vị trí việc làm thực hiện việc tiếp nhận, thực hiện theo danh mục vị trí việc làm ban hành kèm theo Nghị định 361/2025.

Về phương án tiếp nhận vào làm viên chức, UBND cấp xã chủ động rà soát số lượng viên chức còn thiếu, xây dựng Kế hoạch tiếp nhận NHĐKCT vào làm viên chức. Trên cơ sở chủ trương chấp thuận việc tuyển dụng viên chức của cấp có thẩm quyền thực hiện ngay quy trình tiếp nhận vào viên chức, đảm bảo hoàn thành trước 31-5.

Giải quyết chế độ trước 30-6

Về phương án ký hợp đồng, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND TP, chủ tịch UBND cấp xã căn cứ quy định và nhu cầu sử dụng nhân lực theo vị trí việc làm đề xuất một hoặc một số nhiệm vụ của vị trí việc làm cần thực hiện việc ký hợp đồng, số lượng, đối tượng ký hợp đồng. Đồng thời, lập dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TP.HCM cũng khuyến khích bố trí NHĐKCT đảm nhiệm các chức danh NHĐKCT ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân thường trực… hiện còn thiếu nhân sự đảm bảo theo quy định.

Về phương án giải quyết chính sách, UBND cấp xã khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với NHĐKCT theo quy định tại Nghị định 154/2025 và Quyết định 2261/2026 của UBND TP bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, trước ngày 30-6.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương tham mưu UBND TP trình HĐND TP chính sách tri ân đối với NHĐKCT dôi dư trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-5.

Về phương án đào tạo nghề và khảo sát chuyển đổi việc làm đối với NHĐKCT, TP.HCM hỗ trợ đào tạo nghề cho các trường hợp NHĐKCT theo Nghị quyết 28/2025 của HĐND TP. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời, tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu chuyển đổi việc làm của NHĐKCT đang làm việc tại UBND cấp xã. Trên cơ sở đó, triển khai các sàn giao dịch việc làm chuyên đề nhằm hỗ trợ NHĐKCT tiếp cận các tổ chức, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng ở những lĩnh vực phù hợp với chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm làm việc. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.