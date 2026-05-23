Nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở 23/05/2026 15:14

(PLO)- Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, thực tiễn đòi hỏi cán bộ, công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống...

Ngày 23-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc “Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở”.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến các điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trong cả nước.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân Dân

Phát biểu tại đây, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết lớp bồi dưỡng được tổ chức trong bối cảnh chúng ta đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ, công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu của lớp học không chỉ là bổ sung kiến thức, mà quan trọng hơn, là nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, quản trị thực thi, năng lực giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên cơ sở định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của cấp cơ sở quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Chương trình lớp bồi dưỡng được thiết kế theo hướng thiết thực, tập trung vào các trục năng lực cốt lõi mang tính nền tảng của quản trị phát triển ở cấp xã. Từ năng lực quản trị toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng hai con số, cho đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã...

Điểm mới của lớp học nằm ở sự đổi mới phương pháp, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ mô hình truyền đạt một chiều sang đồng kiến tạo tri thức với sự tham gia của học viên, giảng viên và chuyên gia.

Lớp học lấy tình huống thực tiễn làm trung tâm, lấy năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo hiệu quả. Tinh thần xuyên suốt là học từ thực tiễn, giải quyết các vấn đề của thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn”.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, với 4 chuyên đề: Quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển của cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Lãnh đạo, điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng 2 con số; Điểm nghẽn thể chế và rào cản nội sinh trong quản trị phát triển của cấp xã - các giải pháp đột phá để xử lý, tháo gỡ; Ra quyết định dựa trên dữ liệu, sử dụng AI và nền tảng số phục vụ quản trị, kiến tạo phát triển ở cấp xã.