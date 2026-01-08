Những cán bộ 'giữ nhiệt' cho cấp cơ sở 08/01/2026 06:45

(PLO)- Với mô hình quản trị mới, cán bộ cấp cơ sở đảm nhận rất nhiều trọng trách lớn. Do đó, tinh thần phục vụ, trách nhiệm cùng sự chủ động của cán bộ đã giúp người dân thêm hài lòng.

Kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, với khối lượng công việc nhiều và quy mô lớn, cán bộ cấp cơ sở ở TP.HCM đã chủ động thay đổi tư duy làm việc. Nhiều địa phương không ngừng sáng tạo, tìm tòi, ứng dụng các mô hình mới để phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, từ đó dần nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Một thao tác, thông tin được nhập liệu đầy đủ

Phường Thủ Đức từ ngày 1-7 đã vận hành hai robot hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết thủ tục không gián đoạn. Việc tự động hóa này giúp giảm 80% thời gian nhập liệu nhờ robot và AI...

Ông Nguyễn Vinh Dự, Phó phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Thủ Đức, chia sẻ bình thường người dân đến làm thủ tục ở Trung tâm phục vụ hành chính công phải nhập liệu các trường thông tin bằng tay hoặc thao tác trên máy.

Chính vì vậy, cán bộ tại phường đã nghĩ đến việc xây dựng một thiết bị quét thông tin từ CCCD của người dân khi làm thủ tục. Chỉ với một thao tác, toàn bộ dữ liệu cần thiết được tự động nhập lên hệ thống. Việc này cũng được phường tính toán kỹ để vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức đã tính hợp, nâng cấp nhiều tính năng giúp giảm 80% thời gian nhập liệu hồ sơ của người dân. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngoài ra, phường đã chuẩn hóa ứng dụng chatbox giải thích bằng tiếng Anh để giải thích mọi loại thủ tục cho người nước ngoài, đồng thời tích hợp giải quyết các công đoạn trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Chính nhờ vậy mà người dân dần nhận thấy sự đổi mới tư duy, tinh thần phục vụ, thái độ trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ, tạo nên lực đẩy quan trọng cho chất lượng quản trị địa phương.

Chị Trần Thị Minh Trâm (32 tuổi) đến phường Thủ Đức để làm thủ tục đăng ký kết hôn và khá bất ngờ khi chỉ với thao tác quét CCCD, mọi thông tin đã chuyển đến cán bộ phụ trách để hướng dẫn, xử lý.

“Tôi nghĩ dù không ghi tay thì cũng phải nhập thông tin trên điện thoại. Nhưng đến đây, có robot hướng dẫn, quét CCCD của hai vợ chồng, sau đó chờ thông báo hay gọi tên khi cần kiểm tra lại thông tin. Rất thuận tiện, tôi cảm thấy không còn nặng nề khi đi làm thủ tục như trước đây” - chị Trâm nói.

Trợ lý ảo tiếp dân 24/7

Phường Tân Hưng cũng đã đưa vào sử dụng trợ lý ảo chatbox GPT hỏi - đáp, tích hợp ba ngôn ngữ (Việt - Anh - Hàn Quốc) để giúp người dân, doanh nghiệp và cả người nước ngoài có thể tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính.

Thông qua trợ lý ảo, khoảng cách giữa chính quyền với cộng đồng người nước ngoài dần được xóa bỏ. Mô hình này giúp chuyển đổi trạng thái phục vụ từ 8 giờ hành chính sang 24/7, giải đáp tức thì, chính xác các thắc mắc của người dân bất kỳ ngày nghỉ hay lễ, Tết. Qua đó, giúp giảm tải đáng kể áp lực cho cán bộ để đội ngũ tập trung xử lý các hồ sơ chuyên môn phức tạp hơn.

Phường Tân Hưng triển khai ứng dụng ‘trợ lý ảo’ giúp người dân giải đáp thắc mắc. Ảnh: THANH TUYỀN

Anh Nguyễn Hoàng Vinh (38 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) chia sẻ vợ chồng anh từng có lần cần tìm danh mục thủ tục để đăng ký hộ khẩu cho con.

“22 giờ, sau khi xong việc, con ngủ thì vợ chồng tôi dùng trợ lý ảo của phường để tìm kiếm. Bất ngờ là các loại giấy tờ cần thiết và cách thức đăng ký ra sao đều được cung cấp. Từ đó, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng để hôm sau đi đăng ký cho con” - anh Vinh nói và cho rằng việc này giúp anh chủ động hơn khi đi làm thủ tục.

Để nâng chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, phường cũng lập tổ công tác hỗ trợ thủ tục đất đai tại khu phố; rà soát thủ tục hành chính, xây dựng tài liệu hướng dẫn cho trên 160 lượt người dân, lập ba điểm hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến tại chung cư.

Lãnh đạo phường Tân Hưng cho biết phường cũng xây dựng cổng thông tin www.phuongtanhung.gov.vn phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tuyến, kết nối giữa phường với người dân.

Phường đã số hóa hồ sơ - lưu trữ đồng bộ, tích hợp hệ thống “giao việc - theo dõi tiến độ” theo thời gian thực, bản đồ khu phố, dữ liệu dân cư, kinh tế, xã hội, tiếp nhận - phản hồi phản ánh người dân… Từ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giám sát chặt chẽ tình trạng “việc giao đi mà không rõ ngày về”, hay sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận đã được khắc phục. Mọi đầu việc đều được định danh người phụ trách và có “deadline” đếm ngược trên hệ thống.

Những bước đột phá này thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ của cấp cơ sở. Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, tư duy “cán bộ cơ sở là nơi trực tiếp hiện thực hóa chính sách” đã tạo nên những thay đổi có ý nghĩa, củng cố niềm tin, sự tin tưởng từ người dân. Chính họ là người “giữ nhiệt” cho cấp cơ sở - từ cấp thừa hành sang phục vụ người dân, doanh nghiệp…