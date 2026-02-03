96 Bí thư chi bộ được tuyên dương trong ngày kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng 03/02/2026 22:12

(PLO)- Tại lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ X, Báo Pháp Luật TP.HCM có loạt bài Chặn hiểm họa từ 'truyền thông đen' của nhóm tác giả Đỗ Thiện - Võ Tùng nhận giải Tác phẩm xuất sắc về Đấu tranh chống 'Diễn biến hòa bình' và loạt bài Thần tốc triển khai 'bộ tứ trụ cột' lọt vào vòng Chung khảo.

Tối 3-2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tuyên dương 96 Bí thư chi bộ xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là mốc son mới trong tiến trình 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

"Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV đã thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TUẤN MINH

Trong thành tựu đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Tổng Bí thư khẳng định có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và hết sức quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên và đặc biệt là đội ngũ Bí thư chi bộ - những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất.

"Các Bí thư chi bộ có vai trò vừa là “hạt nhân chính trị” trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là “kiến trúc sư” trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng Dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

96 Bí thư chi bộ được tuyên dương tại buổi lễ hôm nay, đại diện tiêu biểu cho hơn 250 nghìn Bí thư chi bộ trong toàn Đảng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sáng tạo; biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác sản xuất, kinh doanh; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và niềm tin của quần chúng nhân dân.

Tuyên dương tập thể các bí thư chi bộ xuất sắc, làm tốt các nhiệm vụ trong năm 2025.

﻿Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc lần đầu tiên Trung ương tổ chức lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, từ chi bộ - nơi trực tiếp triển khai và kiểm nghiệm hiệu quả mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Lễ tuyên dương không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc đặt trọng tâm xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và động lực phấn đấu trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới.

Gần 2.300 tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng

Giải Búa liềm vàng lần thứ X được phát động từ ngày 20-1-2025. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài, cơ quan thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm.

Trong đó, báo điện tử chiếm số lượng lớn nhất với 866 tác phẩm, tiếp theo là báo in với 643 tác phẩm, truyền hình có 464 tác phẩm, phát thanh 230 tác phẩm và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và ghi nhận sự tham gia từ tất cả các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, chất lượng các tác phẩm từ khối báo chí địa phương năm 2025 có sự tiến bộ rõ rệt và đồng đều hơn so với các năm trước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm đã phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, những “điểm nghẽn” hiện nay và tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng…

Nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của công chúng và góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển; lan tỏa rộng rãi các chủ trương lớn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, hành động đúng.

"Đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải cho các tác giả đoạt giải Búa liềm vàng lần thứ X. Ảnh: TUẤN MINH

Hội đồng sơ khảo và chung khảo đã hoàn thành việc chấm giải để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất. Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích.

Cạnh đó, 15 tập thể là các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức hưởng ứng giải cũng được khen thưởng.

Nội dung các tác phẩm năm nay bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật và nhiệm vụ trọng tâm của đất nước. Các đề tài lớn như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày Quốc khánh, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đều được khai thác sâu sắc.

Đặc biệt, báo chí đã phản ánh sinh động việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và các quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chống lãng phí, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giải cho các tác giả đoạt giải Búa liềm vàng lần thứ X. Ảnh: TUẤN MINH

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Giải đã chính thức phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Năm 2026 cũng là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.