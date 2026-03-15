Phường Phú An: Mang thùng phiếu đến tận nhà phục vụ cử tri cao tuổi, bệnh yếu 15/03/2026 16:35

(PLO)- Những thùng phiếu lưu động được mang đến tận nhà cử tri cao tuổi, bệnh yếu đã góp phần bảo đảm mọi người dân đều được thực hiện quyền bầu cử, đưa tỷ lệ cử tri tham gia trên địa bàn đạt gần như tuyệt đối.

Đến chiều 15-3, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Phú An (TP.HCM), không khí bầu cử vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định.

Tính đến thời điểm này, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã đạt trên 95%, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân đối với Ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tổ bầu cử lưu động đưa thùng phiếu đến nhà cử tri Hà Thị Riêu (90 tuổi, khu phố Phú Thuận). Ảnh: LÊ ÁNH

Để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đối với những trường hợp già yếu, bệnh nặng không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tổ chức tổ bầu cử lưu động, mang thùng phiếu đến tận nhà phục vụ cử tri.

Điển hình như cử tri Hà Thị Riêu (90 tuổi, khu phố Phú Thuận). Do tuổi cao, sức khỏe yếu và đang sinh sống cùng cháu nhỏ nên bà không thể di chuyển đến địa điểm bỏ phiếu. Tổ bầu cử lưu động đã trực tiếp mang thùng phiếu đến tận nhà để bà Riêu thực hiện quyền công dân, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tổ bầu cử lưu động đưa thùng phiếu đến nhà cử tri Lê Thị Ngọc Sương (74 tuổi, khu phố Phú Thứ). Ảnh: LÊ ÁNH

Tương tự, cử tri Lê Thị Ngọc Sương (74 tuổi, khu phố Phú Thứ) do tuổi cao, sức khỏe yếu và sống một mình cũng được tổ bầu cử lưu động đến tận nhà hỗ trợ thực hiện quyền bầu cử.

Song song đó, Ban tổ chức các khu vực bỏ phiếu cũng cử lực lượng tỏa xuống từng tuyến hẻm, đến từng hộ dân để chủ động thông báo, nhắc nhở và vận động những cử tri chưa tham gia nhanh chóng đến điểm bỏ phiếu, nhằm bảo đảm tỷ lệ cử tri tham gia đạt mức cao nhất.

Những hoạt động tận tình, chu đáo này đã góp phần bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, dân chủ và ý nghĩa của ngày hội toàn dân trên địa bàn phường Phú An.