Chủ tịch Quốc hội: Tin tưởng giao những việc khó, việc chưa có tiền lệ cho TP.HCM 29/05/2026 18:07

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những việc mới, việc lớn, việc khó cho TP.HCM và yêu cầu địa phương sớm hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Chiều 29-5, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11) chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: TTXVN

TP.HCM sớm hoàn thiện dự thảo Luật đô thị đặc biệt

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại.

TP cũng có quy mô dân số, khối lượng công việc, áp lực quản trị đô thị và yêu cầu phát triển rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh TP.HCM đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục thực hiện đầy đủ 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM và cuộc làm việc gần đây.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới và khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền để TP có cách phát triển mới, cùng khung thể chế vượt trội.

Song song đó, TP.HCM cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù; nâng cao chất lượng tăng trưởng; thường xuyên quan tâm vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm.

TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Song song đó, phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành mô hình theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57; tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung; phát triển hạ tầng số chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số thực chất; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo.

Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, định lượng, gắn với sản phẩm công việc, hiệu quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và đánh giá cán bộ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn lớn kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những việc mới, việc lớn, việc khó cho TP.HCM, từ đó nghiên cứu để có thể triển khai trong cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhiều mô hình của TP.HCM có tính tiên phong, thực tiễn cao

Trước đó, tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận TP.HCM có nhiều thuận lợi nổi bật về quy mô kinh tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm lực khoa học - công nghệ, khả năng thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo. TP.HCM cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Tuy nhiên, TP đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như áp lực hạ tầng đô thị, ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu.

Cạnh đó là khối lượng công việc rất lớn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Một số lĩnh vực chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại còn cần tiếp tục hoàn thiện.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ giai đoạn đầu.

TP.HCM đã triển khai mạnh mẽ cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo hướng tăng tính chủ động cho cơ sở; từng bước chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị địa phương hiện đại.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai khá quyết liệt và đồng bộ, vừa bảo đảm tinh gọn đầu mối, vừa duy trì ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xác định rõ mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.800 USD; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; bố trí từ 4-5% tổng chi ngân sách cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phát triển hạ tầng chiến lược…

Đặc biệt, TP.HCM đã có nhiều cách làm mang tính đột phá nhằm huy động nguồn lực xã hội cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa nghiên cứu khoa học; qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có chiều sâu và mang tầm khu vực.

TP.HCM đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng nhiều cơ chế, chính sách có tính đột phá, tiệm cận thông lệ quốc tế; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, tài chính, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Nhiều mô hình của TP.HCM có tính tiên phong, thực tiễn cao; không chỉ phục vụ phát triển của TP mà còn có giá trị tham khảo quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.