Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất thành lập thêm hai đảng bộ trực thuộc 07/05/2026 11:36

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TP.HCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TP.HCM trực thuộc Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về việc thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TP.HCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TP.HCM trực thuộc Đảng bộ TP.HCM. Cả hai đều là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

Cụ thể, Đảng bộ các cơ sở Y tế TP.HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn. Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TP.HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng đại học, trường đại học, trường cao đẳng trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TP.HCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TP.HCM thuộc Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng thống nhất giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TP.HCM là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy.

Khi có định hướng sắp xếp mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TP.HCM của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp theo quy định gắn với tình hình thực tiễn.

Cùng đó, Thành ủy thống nhất các nội dung đề xuất về chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan liên quan trong phần tổ chức thực hiện của dự thảo Đề án thành lập hai đảng bộ nêu trên. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định và hoàn thành trong quý II-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy lấy ý kiến các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP đối với dự thảo hai đề án. Sau khi tổng hợp và hoàn thiện, sẽ trình ký ban hành đề án theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị tham mưu, ban hành văn bản của Thành ủy TP.HCM báo cáo, xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TP.HCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TP.HCM.