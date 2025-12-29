TP.HCM chỉ định 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy về cấp phường 29/12/2025 13:33

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định phân công, điều động, chỉ định ba cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy về phường.

Trưa 29-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định cán bộ.

Tại đây, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Thị Bích Liên công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy, về phân công các ủy viên Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao các quyết định cán bộ cho các nhân sự. Ảnh: THANH THÙY

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ việc này nhằm thực hiện tiếp chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo của các cơ quan TP và địa phương.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, các quyết định nhân sự hôm nay được quyết định sau khi có ý kiến đồng thuận của các cơ quan Trung ương. Cùng đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã có sự cân nhắc cẩn trọng, có tính toán nhiều về năng lực, tính thực tiễn, nguyện vọng của cán bộ để đưa ra quyết định lựa chọn, bố trí cho phù hợp.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đặt niềm tin và kỳ vọng vào các nhân sự với quyết định bố trí lần này.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng tin rằng dưới sự chỉ đạo, điều hành của các nhân sự ở cương vị mới, kết quả công tác của đơn vị đó sẽ tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.