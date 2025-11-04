Bí thư Thành ủy TP.HCM: Phân cấp, phân quyền nhưng không được đẩy rủi ro xuống anh em cơ sở 04/11/2025 18:50

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết ông quan tâm đến hai vấn đề Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra: Tại sao luật thì đúng mà làm khó vậy và phân cấp, phân quyền kèm theo phân bổ nguồn lực, nhưng không được đẩy rủi ro xuống cho anh em dưới cơ sở.

Chiều 4-11, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tại đoàn ĐBQH TP.HCM, đại biểu Trần Công Phàn cho hay thời gian gần đây, chúng ta đề cập nhiều đến “điểm nghẽn thể chế”, nhưng “cách gỡ” thế nào vẫn là vấn đề cần bàn.

“Chúng ta vẫn nói đất nước là của dân, do dân, vì dân, tất cả do dân quyết định. Tôi nghĩ pháp luật cũng phải như vậy. Thế nhưng hình như chưa bao giờ tôi nghe ai nói rằng ‘pháp luật là của dân’”- ông Trần Công Phàn nói.

Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn. Ảnh: QH

Nêu quan điểm cá nhân, đại biểu đoàn TP.HCM cho rằng pháp luật phải là của dân, bởi vì pháp luật chính là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

“Có lẽ chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc về việc làm sao để pháp luật thật sự là ‘của dân, do dân, vì dân’. Muốn như vậy thì tất cả những băn khoăn, thắc mắc, ý chí và nguyện vọng của nhân dân phải được phản ánh trong luật pháp”- theo ông Trần Công Phàn.

Muốn vậy, ông Trần Công Phàn cho rằng chúng ta phải tăng cường cơ chế để việc xây dựng thể chế, pháp luật, xây dựng chính sách phải có được ý kiến đóng góp của đông đảo người dân.

“Phải lấy ý kiến rộng rãi một cách thực chất để đảm bảo chất lượng góp ý, đặc biệt là phải lắng nghe các ý kiến phản biện, ý kiến trái chiều”- vẫn lời ông Phàn.

Nhắc đến việc đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66, ông Trần Công Phàn cho rằng pháp luật phải vừa là công cụ quản lý, vừa là động lực thúc đẩy và kiến tạo phát triển.

“Không nên nghiêng quá về một phía, vì nếu chỉ thiên về động lực, kiến tạo mà quên mất chức năng quản lý thì không đầy đủ”- ông Phàn nói và nhấn mạnh bản thân pháp luật vốn là công cụ quản lý, nhưng khi được xây dựng đúng đắn, nó cũng trở thành động lực, trở thành nền tảng kiến tạo cho sự phát triển.

“Cách để “gỡ” thể chế phải bắt đầu ngay từ khâu xây dựng, chăm chút cho từng bước trong quá trình xây dựng pháp luật”- ông Trần Công Phàn nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

Trong khi đó, đại biểu Phan Văn Mãi nêu quan điểm chúng ta không chỉ xây dựng hệ thống pháp luật tốt, mà cần có một quan điểm cởi mở, kiến tạo cho khâu thực thi.

“Cần làm sao để cơ quan thực thi, người thực thi có một không gian, có thể vận dụng pháp luật phù hợp với thực tiễn”- ông Mãi nói và nhấn mạnh không có một quy định nào có thể sát khít hoàn toàn với thực tế.

“Chỉ những người trực tiếp thực hiện mới hiểu rõ điều đó. Còn ai lợi dụng sự linh hoạt này để làm sai, tất nhiên phải xử lý nghiêm. Chính điều đó mới thể hiện tinh thần kiến tạo phát triển”- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nêu quan điểm.

Ông đề nghị nên có một đề án hoặc kế hoạch cụ thể liên quan đến vấn đề thực thi pháp luật.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: QH

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng có nhiều ý kiến góp ý rất hay, nhưng thực sự khó chắt lọc và tổng hợp.

Theo ông, Văn kiện trình Đại hội có nguyên tắc thể hiện riêng. Phiên bản đầu tiên có hơn 100 trang, hiện nay còn hơn 40 trang, có những điều không thể đề cập hết trong đó. Ông Quang nói Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu ở mức cao nhất, nhưng trong một nguyên tắc nhất định và có những thứ không thể thêm vào bởi nếu vậy sẽ phá vỡ bố cục và sẽ rất dài.

“Đọc tới đọc lui dự thảo qua nhiều vòng, tôi thấy ý kiến các đại biểu thực ra có nằm ở chỗ này, chỗ kia nhưng mức độ, liều lượng, điểm nhấn có thể chưa được như mong muốn, kể cả trong chương trình hành động”- ông nói và mong các đại biểu hết sức chia sẻ.

Ông Trần Lưu Quang nói Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu góp ý sáu điều, nhưng cá nhân ông quan tâm nhất hai ý.

Thứ nhất, tại sao luật thì đúng mà làm khó vậy? Đúng là luật thì không sai rồi, cái gì sai chúng ta sửa liền nhưng thực thi sao rối dữ vậy? Và luật rõ ràng như vậy sao không ai dám làm, vẫn sợ sai? Lẽ ra muốn biết sai hay không đối chiếu với luật là biết, nhưng vẫn thấy sợ.

Thứ hai là phân cấp, phân quyền kèm theo phân bổ nguồn lực, nhưng không được đẩy rủi ro xuống cho anh em dưới cơ sở trong khi họ không thể kiểm soát được việc đó.

“Tôi nghĩ đây là một ý cực kỳ đắt giá, cực kỳ hay và chưa nghe bao giờ. Các đồng chí đi xuống phường thấy anh em lúng túng lắm, vì thực ra có khi chúng ta phân quyền xuống dưới rồi chuyển luôn rủi ro, mà anh em không biết làm sao kiểm soát được rủi ro đó”- ông Quang nói và cho rằng trong văn kiện, trong luật, thể chế tới đây chúng ta làm phải thể hiện rõ ý này.

Tổng hợp ý kiến các đại biểu, ông Trần Lưu Quang nói tới đây thể chế của chúng ta phải rõ ràng hơn, chi tiết hơn, minh bạch hơn, đồng bộ hơn: Đồng bộ giữa các luật với nhau, đồng bộ giữa luật- nghị định- thông tư. Ông nói vấn đề này thực tế “không phải không có trục trặc”.

“Phải linh hoạt, cởi mở hơn để tạo động lực. Tôi nói luật tạo thành động lực có thể hơi lạ, nhưng luật tạo động lực ở chỗ để người ta đọc luật xong hào hứng muốn làm”- ông nói.

Ông Trần Lưu Quang đặt vấn đề: Luật phải có sự cạnh tranh. “Một dự án cụ thể liên quan đến công nghệ rất cao, nhà đầu tư nước ngoài đến so luật của mình với luật của Ba Lan rồi chạy qua Ba Lan đầu tư vì luật của mình chưa đủ sức cạnh tranh so với luật của các quốc gia khác”- Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Sau cùng, ông nhấn mạnh đây là buổi thảo luận rất đặc biệt, tạo đà để hình thành một khung mang tính tư tưởng về mặt chính trị, để trên nền tảng đó sau này chúng ta xây dựng những bộ luật đáp ứng được yêu cầu như Tổng Bí thư đặt ra.