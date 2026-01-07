Ông Trump: Bà Melania không thích tôi nhảy, nói không ra dáng tổng thống 07/01/2026 08:22

(PLO)- Dù những điệu nhảy ngẫu hứng trên sân khấu giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump khuấy động người ủng hộ, ông thừa nhận Đệ nhất phu nhân Melania không hề tán thành phong cách này.

Hôm 6-1, phát biểu trước các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại thủ đô Washington DC (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ điều mà Đệ nhất phu nhân Melania Trump không thích về ông, hãng Reuters đưa tin.

Theo tổng thống Mỹ, bà Melania không tán thành việc ông nhảy trong một số sự kiện.

"Vợ tôi rất không thích khi tôi làm vậy" - ông Trump nói.

"Bà ấy là người rất sang trọng. Bà ấy nói: 'Việc đó trông thật thiếu phong thái tổng thống'. Tôi đáp lại: 'Nhưng anh đã trở thành tổng thống rồi mà'" - đương kim tổng thống Mỹ kể lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Đệ nhất phu nhân không có mặt tại sự kiện này.

Tổng thống Trump thường thực hiện các động tác đặc trưng vào cuối các bài phát biểu tranh cử khi ca khúc "YMCA" vang lên. Ông thường dang tay và di chuyển theo nhịp điệu trong khi phần thân người vẫn giữ tư thế khá cứng.

"Tôi nói rằng mọi người đều muốn tôi nhảy" - ông Trump kể lại cuộc trò chuyện với vợ.

"Bà ấy bảo: 'Việc đó không ra dáng tổng thống chút nào'. Bà ấy thực sự đã nói: 'Anh có tưởng tượng được cảnh Tổng thống Franklin D. Roosevelt nhảy không?'. Bà ấy đã nói với tôi như vậy" - người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tái hiện điệu nhảy YMCA thương hiệu tại căn cứ quân sự Fort Bragg (bang North Carolina) ngày 10-6-2025. Nguồn: PBS NEWS

Tổng thống Trump cũng cho biết Đệ nhất phu nhân không thích việc ông đôi khi giả vờ nâng tạ trong các bài phát biểu để minh họa cho những nỗ lực ngăn người chuyển giới tham gia các giải cử tạ dành cho nữ.

“Cảnh nâng tạ đó thật tệ” - ông Trump dẫn lại lời bà Melania.

Tuy nhiên, bất chấp những lời góp ý từ phu nhân, vị tổng thống Mỹ tiếp tục nhắc lại câu chuyện “nâng tạ” trong bài phát biểu ngày 6-1. Và khi bài phát biểu kết thúc, ông vẫn thực hiện một điệu nhảy ngắn trước khi rời sân khấu.