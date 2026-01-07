Ông Trump cân nhắc sử dụng quân đội sáp nhập Greenland; Loạt nước NATO ra tuyên bố sát cánh Đan Mạch 07/01/2026 05:23

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của ông đang cân nhắc các phương án nhằm giành quyền kiểm soát đảo Greenland (Đan Mạch).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của ông đang cân nhắc “một loạt phương án” nhằm giành quyền kiểm soát đảo Greenland (Đan Mạch), trong đó có cả khả năng “sử dụng quân đội Mỹ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với đài CNBC ngày 6-1.

Mục tiêu biến Greenland thành một trung tâm chiến lược của Mỹ ở Bắc Cực đã được ông Trump khơi lại trong những ngày gần đây, sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Greenland nhiều lần khẳng định không muốn trở thành một phần của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Nhà Trắng cho biết ông Trump xem việc giành quyền kiểm soát Greenland là một ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, cần thiết để “răn đe các đối thủ của chúng ta ở khu vực Bắc Cực”.

“Tổng thống và ê-kíp của ông đang thảo luận một loạt phương án để theo đuổi mục tiêu đối ngoại quan trọng này, và dĩ nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn nằm trong thẩm quyền của Tổng tư lệnh” - bà Leavitt nói.

Phát biểu này tiếp tục đẩy cao giọng điệu của chính quyền Mỹ về Greenland, vùng lãnh thổ mà Tổng thống Trump từ lâu muốn đưa trở thành một phần của Mỹ.

Trước đó, ngày 4-1, ông Trump nói rằng Mỹ cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia, đồng thời viện dẫn các hoạt động của Nga và Trung Quốc trong khu vực gần hòn đảo Bắc Cực này.

Greenland là một lãnh thổ thuộc Đan Mạch, quốc gia cũng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Lãnh đạo Đan Mạch và một số quốc gia NATO hôm 6-1 đã ra tuyên bố chung phản đối mong muốn của ông Trump về việc giành lấy Greenland.

“Greenland thuộc về người dân của mình. Chỉ Đan Mạch và Greenland, và không ai khác, có quyền quyết định các vấn đề liên quan Đan Mạch và Greenland” - tuyên bố chung của lãnh đạo Pháp, Anh, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Đan Mạch nêu rõ.

Canada và Hà Lan cũng ủng hộ tuyên bố này.

Các nhà lãnh đạo cho rằng an ninh tại Bắc Cực phải được bảo đảm thông qua nỗ lực tập thể cùng các đồng minh NATO, bao gồm cả Mỹ.

“NATO đã khẳng định rõ rằng khu vực Bắc Cực là một ưu tiên, và các đồng minh châu Âu đang tăng cường hành động” - tuyên bố cho biết thêm.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ sau đó nói với hãng tin Reuters rằng những tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ Greenland từ các lãnh đạo NATO không làm ông Trump chùn bước.

“Nó sẽ không biến mất” - quan chức này nói về quyết tâm của Tổng thống Trump trong việc giành Greenland trong ba năm còn lại của nhiệm kỳ.

Vị quan chức, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết các phương án bao gồm việc Mỹ mua đứt Greenland hoặc ký kết một Hiệp ước Liên kết Tự do (COFA) với vùng lãnh thổ này. Giá mua tiềm năng không được tiết lộ.

“Ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của tổng thống trong mọi vấn đề, cùng với việc đàm phán thỏa thuận. Ông ấy thích các thỏa thuận. Vì vậy, nếu có thể đạt được một thỏa thuận tốt để giành Greenland, đó chắc chắn sẽ là phản xạ đầu tiên của ông ấy” - quan chức này nói.