Ông Trump lần nữa nói muốn Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh 05/01/2026 05:55

(PLO)- Đan Mạch kêu gọi Mỹ ngừng "đe dọa" Greenland sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Washington muốn có vùng lãnh thổ này cho mục đích quốc phòng.

Trong cuộc phỏng vấn của tờ The Atlantic ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington cần kiểm soát đảo Greenland (thuộc sở hữu của Đan Mạch) "vì mục đích quốc phòng", một ngày sau khi Mỹ tấn công Venezuela.

"Chúng tôi cần Greenland, chắc chắn rồi. Chúng tôi cần nó cho mục đích quốc phòng” - ông Trump nói.

Ông Trump lưu ý rằng việc sáp nhập lãnh thổ Greenland vào Mỹ sẽ phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, do vị trí chiến lược của hòn đảo ở Bắc Cực.

Greenland cũng rất giàu các khoáng sản quan trọng được sử dụng trong các ngành công nghệ cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Đáp lại, các nhà lãnh đạo của Đan Mạch và Greenland đã kêu gọi Tổng thống Trump ngừng đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland, theo hãng tin Reuters.

"Việc nói về việc Mỹ cần kiểm soát Greenland là hoàn toàn vô lý. Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ vùng lãnh thổ nào trong vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch" - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh.

Bà Frederiksen mạnh mẽ kêu gọi Mỹ “ngừng các mối đe dọa chống lại một đồng minh thân thiết trong lịch sử và chống lại một quốc gia và một dân tộc, những người đã nói rất rõ ràng rằng họ không phải để bán”.

Trong khi đó, Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen cũng đưa ra phản ứng trước phát ngôn trên của ông Trump.

"Khi tổng thống Mỹ nói rằng 'chúng tôi cần Greenland' và liên kết với Venezuela và sự can thiệp quân sự, điều đó không chỉ sai lầm mà còn là thiếu tôn trọng” - ông Nielsen cho hay.

Cuộc tấn công của Mỹ ở Venezuela đã làm dấy lên lo ngại tại Đan Mạch rằng điều tương tự có thể xảy ra với Greenland.

Chỉ vài giờ sau chiến dịch quân sự của Mỹ, bà Katie Miller - vợ của Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller - đăng tải trên mạng xã hội X một bản đồ Greenland phủ cờ Mỹ, kèm chú thích “Sẽ sớm thôi".

Thủ hiến Nielsen gọi bài đăng đó là "thiếu tôn trọng".

"Quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế, chứ không phải trên những cử chỉ mang tính biểu tượng coi thường vị thế và quyền lợi của chúng tôi” - ông Nielsen viết trên X.

Nhưng ông Nielsen cũng nói rằng "không có lý do gì để hoảng sợ hay lo lắng. Đất nước chúng tôi không phải để bán và tương lai của chúng tôi không được quyết định bởi những bài đăng trên mạng xã hội".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong chuyến thăm tới Greenland hồi tháng 3-2025. Ảnh: AFP

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moeller Soerensen đã phản hồi bằng một bài đăng riêng, nói rằng "chúng tôi mong đợi sự tôn trọng đầy đủ đối với toàn vẹn lãnh thổ" của Đan Mạch.

Đại sứ Đan Mạch đã đưa ra một lời "nhắc nhở thân thiện" đầy ẩn ý để đáp lại bài đăng của bà Katie Miller, rằng đất nước ông - một thành viên NATO - đã "tăng cường đáng kể các nỗ lực đảm bảo an ninh Bắc Cực" và hợp tác với Mỹ trong vấn đề này.

"Chúng ta là đồng minh thân thiết và nên tiếp tục hợp tác với nhau như vậy" - ông Soerensen viết.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần Greenland, một lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên của Đan Mạch vì lý do an ninh. Ông Trump cũng từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch gia tăng trở lại sau khi Tổng thống Trump ngày 21-12-2025 bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana - ông Jeff Landry làm Đặc phái viên Mỹ tại Greenland.

Ông Landry viết trên X rằng ông “vinh dự được phục vụ” trong vai trò tình nguyện này, với mục tiêu “đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ”.

Đáp lại, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói rằng ông triệu tập Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery để trao đổi.

Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen và Thủ hiến Nielsen đã ra tuyên bố chung yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch.