Triều Tiên, Nhật, Hàn, loạt nước Đông Nam Á phản ứng vụ Mỹ tấn công Venezuela 04/01/2026 19:10

(PLO)- Triều Tiên phản ứng vụ Mỹ tấn công Venezuela, trong khi đó Nhật, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á cho biết đang theo dõi sát sao tình hình ở quốc gia Nam Mỹ này.

Ngày 4-1, nhiều quốc gia châu Á đã đưa ra phản ứng vụ Mỹ tấn công quy mô lớn vào Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Triều Tiên lên án, Nhật, Hàn theo dõi sát tình hình

Chiều 4-1, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Maduro, gọi hành vi là "hình thức xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất", theo hãng thông tấn KCNA.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng “hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại ở Venezuela, do các hành động cưỡng ép của Mỹ gây ra, liên quan việc gia tăng bất ổn trong bối cảnh tình hình khu vực vốn đã mong manh".

“Triều Tiên lên án mạnh mẽ các hành động bá quyền của Mỹ tại Venezuela, coi đó là hình thức xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất và là sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, mà các mục tiêu cơ bản là tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ và toàn vẹn lãnh thổ” - theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Bức ảnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải lên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ hôm 3-1. Ảnh: realDonaldTrump/TRUTHSOCIAL

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi nói rằng Tokyo sẽ nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục nền dân chủ cho Venezuela và ổn định tình hình tại đây sau vụ Mỹ tấn công Venezuela, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Bà Takaichi cho biết Nhật "từ lâu đã tôn trọng các giá trị và nguyên tắc cơ bản như tự do, dân chủ và pháp quyền", đồng thời nói thêm rằng Tokyo sẽ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong nhóm G7 và các nước liên quan về tình hình ở Venezuela.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết đang theo dõi sát sao tình hình và nỗ lực đảm bảo an toàn cho công dân Nhật tại Venezuela.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao tình hình đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

"Chính phủ chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan nỗ lực giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi hy vọng tình hình ở Venezuela sẽ ổn định thông qua đối thoại càng sớm càng tốt, đồng thời tôn trọng ý kiến ​​của người dân Venezuela và khôi phục nền dân chủ” - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh.

Bộ này cho biết thêm rằng chính phủ đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Venezuela.

Các nước Đông Nam Á quan ngại

Một số quốc gia Đông Nam Á đã bày tỏ sự quan ngại về tình hình ở Venezuela, đồng thời tìm cách đảm bảo an toàn cho công dân của họ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ông đã theo dõi những diễn biến ở Venezuela với “mối quan ngại sâu sắc”, đồng thời nói thêm rằng hành động của Mỹ “vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và là hành vi sử dụng vũ lực bất hợp pháp chống lại một quốc gia có chủ quyền”.

Thủ tướng Anwar kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro và vợ ông.

Ngọn lửa bùng cháy tại Fuerta Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, sau các cuộc tấn công của Mỹ ngày 3-1. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Venezuela và kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết căng thẳng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

“Thái Lan kêu gọi kiềm chế để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang bạo lực nào, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ thường dân và tôn trọng ý chí của người dân Venezuela” - theo Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi các bên liên quan giải quyết căng thẳng bằng các biện pháp hòa bình và kiềm chế để ngăn chặn leo thang xung đột, đồng thời đã đưa ra cảnh báo về việc đi lại và an toàn cho người Philippines tại Venezuela và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho họ khi cần thiết.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Indonesia cũng kêu gọi các bên liên quan ưu tiên giải quyết vụ việc một cách hòa bình thông qua giảm leo thang và đối thoại.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết "vô cùng quan ngại" về sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.

"Singapore hết sức cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia nhỏ” - Bộ Ngoại giao Singapore lưu ý.

"Singapore luôn phản đối các hành động trái với luật pháp quốc tế của bất kỳ bên nào, bao gồm sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào bất kỳ quốc gia nào” - theo Bộ này.