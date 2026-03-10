Thủ đô Tehran hứng đợt oanh kích mạnh nhất từ đầu chiến sự, hàng chục người thiệt mạng 10/03/2026 10:29

Sáng 10-3, nhiều đợt oanh kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bắt đầu đã đánh trúng thủ đô Tehran (Iran), nhằm vào các khu vực phía đông, phía nam và phía tây thành phố, theo kênh Al Jazeera.

Theo Al Jazeera, các vụ nổ lớn đến mức làm rung chuyển cửa kính văn phòng của cơ quan này.

Al Jazeera cho biết các cuộc oanh kích này cực kỳ dữ dội và nằm trong số những đợt mạnh nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Thủ đô Tehran (Iran) sau một đợt tấn công của Mỹ và Israel ngày 8-3. Ảnh: WANA

Các cuộc không kích cũng đánh trúng những khu vực xung quanh Tehran và các thành phố khác, bao gồm Ahwaz, Isfahan và Karaj ở phía tây. Tại Karaj, một phần lưới điện của thành phố đã bị đánh sập.

Đợt oanh kích dường như diễn ra trên phạm vi toàn Iran. Al Jazeera cho biết cơ quan này chưa rõ các mục tiêu của các đợt oanh kích là gì. Tuy nhiên, tại Isfahan, nhà chức trách cho biết văn phòng thống đốc đã bị trúng đòn, cùng với một di tích lịch sử được UNESCO công nhận.

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng gần Quảng trường Risalat ở phía đông Tehran, và đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi thương vong dân sự. Tổng số dân thường thiệt mạng hiện đã vượt quá 1.300 người, con số mà nhà chức trách mô tả là rất đáng lo ngại.

Cũng trong ngày 10-3, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Ali Mohammad Naeini nói rằng lực lượng vũ trang Iran đang “chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại Eo biển Hormuz”, và việc kết thúc chiến tranh “nằm trong tay Iran”.

Những phát biểu của ông Naeini, được truyền thông nhà nước Iran đưa tin, dường như nhằm đáp lại phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-3 về việc bảo đảm an toàn cho Eo biển Hormuz.

“Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực Eo biển Hormuz và đang chờ tàu sân bay Gerald Ford” - ông Naeini nói.

“Ông ấy [Trump] tuyên bố rằng các tàu thương mại và tàu quân sự hiện diện trong khu vực và có thể dễ dàng đi qua Eo biển Hormuz; trong khi các tàu và chiến hạm Mỹ, cùng toàn bộ máy bay chiến đấu của họ, đã rời khỏi khu vực và đóng quân ở khoảng cách hơn 1.000 km để tránh các tên lửa và UAV mạnh mẽ của Iran” - người phát ngôn nói thêm.

Ông Naeini cảnh báo rằng nếu các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp diễn, Iran “sẽ không cho phép xuất khẩu dù chỉ một lít dầu nào từ khu vực”.