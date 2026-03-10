Ông Trump: Chiến sự với Iran sẽ kết thúc rất sớm, sẽ tạm nới trừng phạt dầu 10/03/2026 08:46

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm nới lỏng một số lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm ổn định nguồn cung giữa lúc chiến sự ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-3 nói rằng cuộc chiến với Iran có thể sớm kết thúc, song vẫn không nêu rõ mốc thời gian cụ thể cho việc chấm dứt các cuộc tấn công, theo hãng tin AFP.

“Tôi nghĩ là sớm thôi. Rất sớm. Những gì họ có gần như đã bị phá hủy, gồm cả ban lãnh đạo” - ông Trump nói khi được hỏi liệu cuộc chiến có thể kết thúc trong vài ngày hay vài tuần.

Tuy vậy, ông Trump cũng nhấn mạnh mục tiêu đạt “chiến thắng cuối cùng” trước chính quyền Tehran, sau khi cuối tuần qua Iran chọn con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei làm người kế nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cho biết Mỹ vẫn đang giữ lại một số mục tiêu “quan trọng nhất” tại Iran để có thể tấn công sau nếu cần thiết, trong đó có hệ thống lưới điện của nước này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo sẽ tiến hành đòn tấn công “không thể tính toán được quy mô” nếu Tehran tìm cách ngăn chặn nguồn cung dầu đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh vì chiến sự ở Trung Đông.

“Nếu Iran làm bất cứ điều gì liên quan việc đó, họ sẽ phải hứng chịu đòn tấn công ở mức độ mạnh hơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ đánh mạnh đến mức họ hoặc bất cứ ai hỗ trợ họ sẽ không thể phục hồi khu vực đó, nếu họ làm điều gì như vậy” - ông Trump nói.

Ông Trump cũng cho biết sẽ tạm nới lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan dầu mỏ nhằm đảm bảo nguồn cung và hạ giá năng lượng.

“Chúng tôi cũng đang tạm miễn một số lệnh trừng phạt liên quan dầu mỏ để hạ giá. Chúng tôi sẽ gỡ những lệnh trừng phạt đó cho đến khi tình hình ổn định trở lại” - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu chi tiết, nhưng tuần trước Washington đã ban hành miễn trừ tạm thời 30 ngày, cho phép bán lượng dầu Nga đang mắc kẹt ngoài khơi cho Ấn Độ nhằm giảm áp lực lên thị trường dầu toàn cầu.