Trung Quốc lên tiếng việc Iran có tân Lãnh tụ Tối cao, kêu gọi ngăn chặn 'lửa chiến tranh' 09/03/2026 15:57

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi ngăn chặn 'lửa chiến tranh', trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc ông Mojtaba Khamenei - con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - được chọn làm tân Lãnh tụ Tối cao của Iran là chuyện nội bộ nước này.

Ngày 9-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng về việc Iran bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm tân Lãnh tụ Tối cao, cho rằng đây là vấn đề nội bộ của Tehran, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Đây là quyết định do phía Iran đưa ra dựa trên hiến pháp của nước này” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói tại cuộc họp báo thường nhật.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: DPA

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc họp báo về định hướng chính sách đối ngoại của Trung Quốc, đề cập cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông, theo tờ South China Morning Post.

Ông Vương kêu gọi chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Mỹ với Iran, đồng thời cảnh báo rằng “ngọn lửa chiến tranh” có nguy cơ lan rộng.

“Đây là một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên xảy ra, và là cuộc chiến không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai - theo nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc.

“Phía Trung Quốc một lần nữa kêu gọi: lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, ngăn chặn tình hình leo thang qua nhiều vòng tiếp theo, và tránh để ngọn lửa chiến tranh lan rộng - ông Vương nói thêm.

Ông Vương cũng nhấn mạnh rằng “Trung Quốc luôn chủ trương ưu tiên hòa bình. Tất cả các bên cần sớm quay lại bàn đàm phán, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại bình đẳng và nỗ lực đạt được an ninh chung”.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, những người đang sinh sống tại Trung Đông mới là “chủ nhân thực sự” của khu vực này.

“Việc hoạch định các cuộc ‘cách mạng màu’ và thay đổi chế độ sẽ không nhận được sự ủng hộ của người dân” - ông Vương nói thêm.