Ông Trump nói về viễn cảnh Mỹ triển khai bộ binh, nhắc lại yêu cầu Iran đầu hàng 08/03/2026 10:13

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington có thể triển khai bộ binh tại Iran nếu có “lý do rất chính đáng”, đồng thời tuyên bố đã đánh 'những nơi đau nhất' của Tehran.

Ngày 7-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bộ binh Mỹ “có thể” được triển khai tại Iran khi chiến sự vẫn tiếp diễn, song nhấn mạnh chỉ xảy ra nếu có “một lý do rất chính đáng”, đài CNN đưa tin.

“Tôi thậm chí không muốn nói về chuyện đó lúc này. Tôi không nghĩ đó là câu hỏi phù hợp; các bạn biết tôi sẽ không trả lời. Liệu điều đó có thể xảy ra không? Có thể, nhưng phải có một lý do rất chính đáng, thực sự rất chính đáng” - ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Khi được hỏi thêm liệu ông có cân nhắc sử dụng lực lượng mặt đất để kiểm soát uranium làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của Iran hay không, ông Trump nói đó cũng là một khả năng, nhưng không phải ở thời điểm hiện tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Chúng ta sẽ xem chuyện đó ra sao. Chúng tôi chưa bàn đến. Mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến một lúc nào đó có thể chúng tôi sẽ làm vậy. Nhưng đó là điều chúng tôi có thể làm sau này. Bây giờ thì chưa” - ông Trump nói.

Theo ông Trump, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ còn kéo dài “thêm một thời gian”.

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã đạt được nhiều kết quả chỉ trong một tuần, trong đó có việc xóa sổ 44 tàu thuộc hải quân Iran, đánh bại lực lượng không quân và phá hủy toàn bộ máy bay của nước này.

Theo ông, Mỹ cũng đã phá hủy phần lớn tên lửa của Iran, tấn công mạnh vào các cơ sở sản xuất tên lửa và khiến năng lực máy bay không người lái của Tehran suy giảm đáng kể.

“Tôi cũng có thể nói rằng chúng tôi đã giáng đòn vào họ ở những nơi đau nhất, bao gồm hầu như mọi cấp độ lãnh đạo mà họ có” - người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington không tìm cách dàn xếp với Iran, nhấn mạnh rằng Mỹ đang nắm đòn bẩy đàm phán tối đa.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết Mỹ không muốn lực lượng người Kurd tham chiến, nhấn mạnh rằng Washington “không muốn làm cuộc chiến trở nên phức tạp hơn so với hiện tại”.

Ngoài ra, khi được hỏi Mỹ muốn gì từ Iran, ông Trump nói mục tiêu là “đầu hàng vô điều kiện”.

“Đó là khi họ phải thừa nhận thất bại hoặc khi họ không còn khả năng chiến đấu nữa. Tức là hoặc họ đầu hàng, hoặc không còn ai ở đó để đầu hàng vì họ đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn về mặt quân sự” - ông nói.

Ông Trump cũng cho biết hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang hỗ trợ Iran.

Trả lời câu hỏi về việc lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm mạnh, ông Trump nói đó là lựa chọn của các con tàu. Tổng thống Mỹ cho rằng giá dầu sẽ giảm rất nhanh, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sở hữu “nguồn dầu khổng lồ”.

Iran chưa lên tiếng về các phát ngôn của ông Trump.