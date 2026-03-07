Úc nêu quan ngại với Trung Quốc vụ trực thăng hai nước đối đầu, Bắc Kinh đáp trả 07/03/2026 06:38

Ngày 6-3, Bộ Quốc phòng Úc cho biết Úc đã nêu quan ngại với Trung Quốc sau một cuộc chạm trán “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” giữa trực thăng quân sự hai nước, theo hãng tin Reuters.

Theo tuyên bố của bộ này, một trực thăng quân sự của Úc đang bay trên vùng biển quốc tế ở Hoàng Hải thì bị một trực thăng Trung Quốc chặn lại vào hôm 4-3.

Trực thăng Trung Quốc bay ngang cùng độ cao với máy bay Úc trước khi “tiếp cận ở khoảng cách không an toàn”, tăng tốc rồi nghiêng về phía nó, buộc tổ lái Úc phải thực hiện “biện pháp tránh né”, Bộ Quốc phòng Úc cho biết thêm.

“Tình huống này là một động tác không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, gây rủi ro cho máy bay của chúng tôi và các nhân viên trên đó” - tuyên bố nêu rõ.

Úc nêu quan ngại với Trung Quốc vụ trực thăng 2 nước đối đầu, Bắc Kinh bác bỏ. Ảnh: SHUTTTERSTOCK

Úc đang tiến hành tuần tra thường lệ ở Hoàng Hải trong khuôn khổ nỗ lực quốc tế nhằm thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, tuyên bố cho biết thêm.

Không có thương vong nào được ghi nhận trong cuộc chạm trán giữa trực thăng của Hải quân Trung Quốc và trực thăng của Lực lượng Quốc phòng Úc.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 6-3 gọi tuyên bố của Úc là “bóp méo sự thật”, theo tờ South China Morning Post.

Bắc Kinh cho rằng trực thăng Úc được điều đến để tiến hành trinh sát tầm gần đối với Trung Quốc ở Hoàng Hải và Biển Hoa Đông, đồng thời thực hiện các hành động khiêu khích dưới danh nghĩa thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc cho biết phản ứng của họ là hợp pháp, hợp lý và mang tính chuyên nghiệp.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa từng cho phép bất kỳ quốc gia nào triển khai lực lượng để giám sát trong các khu vực thuộc quyền tài phán của một quốc gia khác với lý do theo dõi các hoạt động vi phạm nghị quyết, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Giang Bân nói.

“Trung Quốc sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành động nào, dưới danh nghĩa thực thi nghị quyết, lại gây nguy hại đến chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Quốc, và sẽ kiên quyết đáp trả” - ông Giang nói thêm.

Vụ việc này là diễn biến mới nhất trong một loạt cuộc chạm trán giữa máy bay hai nước.

Vào tháng 10-2025, Úc cũng chỉ trích hành động của một tiêm kích Trung Quốc khi thả pháo sáng gần một máy bay tuần tra hàng hải của Úc là “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.