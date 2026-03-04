Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên sang Trung Đông; Các nước vùng Vịnh sắp ‘chuyển sang thế tấn công’? 04/03/2026 23:00

(PLO)- Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục leo thang; Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm với Iran sau khi tên lửa xâm nhập không phận; Nga mất liên lạc với giới lãnh đạo hạt nhân Iran.

Các đòn tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa liên minh Mỹ-Israel với Iran tiếp tục ác liệt trong suốt ngày 4-3, ngày thứ 5 kể từ khi Washington và Tel Aviv phát động chiến dịch quân sự ở Iran.

Israel thả hơn 5.000 quả bom xuống Iran

Tối 4-3, quân đội Israel cho biết lực lượng không quân của nước này đã thả hơn 5.000 quả bom xuống Iran kể từ khi bắt đầu chiến dịch, theo kênh Al Jazeera.

Thủ đô Tehran đã hứng chịu các đợt tấn công rất nặng nề và hoạt động ném bom chưa hề giảm bớt. Các TP Karaj và Isfahan cũng đã bị tấn công trong vài giờ qua.

Có thông tin về thương vong trên diện rộng tại nhiều khu vực, trong đó có cả dân thường. Tính đến nay, 20 trường học đã bị đánh trúng.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đang gia tăng các cuộc tấn công.

Tờ Times of Israel đưa tin về tiếng còi báo động ở Jerusalem, Tel Aviv và khắp miền trung Israel. Hãng truyền thông Arutz Sheva của Israel cũng đưa tin về tiếng còi báo động ở vùng Galilee phía bắc Israel.

Tại cuộc họp báo ngày 4-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ám chỉ rằng các nước Ả Rập vùng Vịnh có thể tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

“Những gì đang diễn ra hiện nay là phản ứng của khu vực trước hành động gây hấn của Iran. Ở nhiều cấp độ khác nhau, họ đang liên hệ với chúng tôi” - ông Hegseth nói.

“Dù là họ chuyển sang thế tấn công – và đúng là như vậy – hay cung cấp cho chúng tôi thêm quyền tiếp cận, bố trí căn cứ và quá cảnh trên không, chúng tôi đang phối hợp và hợp tác rất chặt chẽ với họ” - vị bộ trưởng nói thêm.

Một máy bay Mỹ cất cánh từ sân bay Ben Gurion (Israel) trong cuộc chiến tranh Israel-Mỹ với Iran, ngày 4-3. Ảnh: Yossi Aloni/Flash90

Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm Iran sau khi tên lửa xâm nhập không phận

Ngày 4-3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã chuyển thông điệp phản đối tới Iran sau khi một tên lửa đạn đạo được phóng theo hướng không phận Thổ Nhĩ Kỳ, theo hãng thông tấn Anadolu.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Araghchi, ông Fidan cho biết mọi bước đi có thể dẫn đến lan rộng xung đột đều cần phải tránh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hệ thống phòng thủ NATO đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran, đồng thời cho biết mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống huyện Dortyol của Thổ Nhĩ Kỳ, và không gây thương vong.

Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết liên minh lên án Iran vì đã phóng tên lửa về phía lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

“NATO kiên quyết sát cánh cùng tất cả các đồng minh, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, khi Iran tiếp tục các cuộc tấn công bừa bãi trên khắp khu vực” - bà Hart nói.

“Tư thế răn đe và phòng thủ của chúng tôi vẫn vững chắc trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa” - người phát ngôn nói thêm.

Trung Quốc kêu gọi Iran, Mỹ và Israel chấm dứt giao tranh “ngay lập tức”

Ngày 4-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng Eo biển Hormuz là “tuyến thương mại trọng yếu đối với hàng hóa và năng lượng”, do đó Iran, Mỹ và Israel “ngay lập tức chấm dứt” giao tranh để tránh “gây tổn hại lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu”.

“Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, tránh làm leo thang thêm tình hình căng thẳng và ngăn chặn bất ổn khu vực gây tổn hại lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu” - ông Lâm Kiếm viết trên X.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hứa sẽ cử đặc phái viên làm trung gian hòa giải tại Trung Đông.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cam kết này được đưa ra sau các cuộc điện đàm riêng giữa ông Vương với Ngoại trưởng Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tây Ban Nha tiếp tục đáp trả phát ngôn của ông Trump

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: BLOOMBERG

Ngày 4-3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phản hồi lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cắt đứt thương mại song phương do lập trường của Madrid đối với cuộc chiến của Mỹ với Iran, theo đài CNN.

Ông Sanchez khẳng định rằng trong xung đột hiện nay, lập trường của Tây Ban Nha “rõ ràng và nhất quán”, phù hợp với quan điểm mà nước này đã áp dụng trong các cuộc chiến tại Ukraine và Gaza.

“Lập trường của chính phủ Tây Ban Nha có thể tóm gọn trong những lời này: không với chiến tranh” - ông nói.

“Thứ nhất, chúng tôi phản đối sự phá vỡ trật tự quốc tế, vốn bảo vệ tất cả chúng ta, đặc biệt là những người dễ tổn thương nhất, là dân thường. Thứ hai, các vấn đề của thế giới không thể được giải quyết bằng xung đột và ném bom” - ông Sanchez nói thêm

Ông Trump trước đó nói rằng Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha do Madrid từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ để không kích Iran.

Pháp đã nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với Thủ tướng Sanchez để khẳng định “tinh thần đoàn kết châu Âu của Pháp trước những đe dọa cưỡng ép kinh tế gần đây”, theo Điện Élysée.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Maria Jesus Montero nói rằng Tây Ban Nha “sẽ không làm chư hầu” của Mỹ.

Nga mất liên lạc với giới lãnh đạo hạt nhân Iran

Ngày 3-3, người đứng đầu tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước Nga Rosatom - ông Alexey Likhachev cho biết các nhân viên tập đoàn này đã mất liên lạc với lãnh đạo ngành công nghiệp hạt nhân Iran, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Likhachev cho biết toàn bộ công việc tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr – công trình Iran xây dựng với sự hợp tác của Rosatom – đã bị đình chỉ hoàn toàn do giao tranh. Hiện có 639 nhân sự Nga tại công trường.

“Chúng tôi không thể liên lạc với người đứng đầu lĩnh vực hạt nhân của Iran – cả qua điện thoại lẫn email. Hiện tại, chúng tôi thậm chí không thể đánh giá tình trạng an toàn của họ” - ông Likhachev nói.

Ông Likhachev lưu ý rằng cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đã công bố hình ảnh cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Rosatom “không nắm được mức độ thiệt hại”, ông cho hay.