Bộ Nội vụ: Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành 04/03/2026 16:10

(PLO)- Bộ Nội vụ khẳng định việc sắp xếp bộ máy trong năm 2025 là bước đi chiến lược. Hiện nay, không có chủ trương tiếp tục sáp nhập các tỉnh, thành phố và các xã.

Chiều 4-3, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn đã trả lời báo chí liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo ông Phan Trung Tuấn, mạng xã hội gần đây lan truyền thông tin cho rằng có khả năng tiếp tục sắp xếp các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã.

Đặc biệt, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh một công văn kèm phụ lục có nội dung sắp xếp 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Điều này dẫn đến những đồn đoán về việc tiếp tục sáp nhập địa phương trong thời gian tới.

Trước thông tin này, Bộ Nội vụ khẳng định cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy thực hiện trong năm 2025 là bước đi chiến lược, mang ý nghĩa lịch sử.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: MINH TRÚC

Chủ trương này bao gồm việc hợp nhất từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc mô hình cấp huyện. Nội dung này đã được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng nhằm hướng tới sự ổn định lâu dài.

Về kết quả thực hiện, ông Tuấn cho biết cả nước đã ổn định với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp gắn liền với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vận hành từ ngày 1-7-2025.

Hiện nay, toàn hệ thống chính trị đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo mô hình mới vận hành hiệu quả, hướng tới quản trị hiện đại, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Từ thực tế đó, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ hiện không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các xã.

"Chúng tôi khẳng định lại là hiện nay không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước. Đây là thông tin chính thức nhằm giải tỏa các lo ngại của dư luận", ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh.

Liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, ông Phan Trung Tuấn thông tin thêm, tại phiên họp thứ 52 (tháng 12-2025), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Các nghị quyết này nhằm cụ thể hóa yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72, thay thế cho mô hình ba cấp trước đây. Việc này nhằm hoàn thiện quy hoạch, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho các đơn vị hành chính.

Cũng tại phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập hay chia tách đơn vị hành chính trong những năm tới.