Vì sao dự án trung tâm Sao Việt ở Nha Trang phải định lại giá đất? 04/03/2026 16:15

(PLO)- Dự án trung tâm điện ảnh - dịch vụ văn hóa Sao Việt ở Nha Trang từng bị phản ánh về việc biến đất công vào tay tư nhân, nay phải định lại giá đất.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định bãi bỏ quyết định 1136 ngày 22-5-2023 về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất trả tiền thuê một lần đối với dự án trung tâm điện ảnh và dịch vụ văn hóa Sao Việt, phường Nha Trang.

Theo quyết định trên, lý do bãi bỏ là chưa đủ cơ sở, căn cứ pháp lý để ban hành quyết định số 1136.

Dự án trung tâm điện ảnh và dịch vụ văn hóa Sao Việt nằm tại khu đất có vị trí đắc địa số 10 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang, nay là phường Nha Trang, trước đây là rạp chiếu phim của nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi rạp chiếu phim xuống cấp, khu đất này được giao cho công ty tư nhân sử dụng trong thời hạn 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền một lần trong cả thời gian thuê.

Báo Pháp Luật TP.HCM từng có bài phản ánh về quá trình giao đất vàng không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại khu đất trên.

Trung tâm điện ảnh và dịch vụ văn hóa Sao Việt là khách sạn 4 sao. Ảnh: H.H

Theo hồ sơ, năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH Tân Thịnh Phát thành lập công ty liên doanh để thực hiện dự án trung tâm điện ảnh - dịch vụ văn hóa Sao Việt (trung tâm Sao Việt) trên khu đất số 10 Hoàng Hoa Thám. Khu đất này vốn do Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa thuê sử dụng.

Thời điểm đó, Sở Tài chính Khánh Hòa xác định tài sản còn lại của rạp chiếu phim tại số 10 Hoàng Hoa Thám có giá trị hơn 6 tỉ đồng. Đây cũng chính là tài sản làm vốn góp của Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa vào dự án trung tâm Sao Việt.

Tháng 6-2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sao Việt thực hiện dự án. Mục tiêu dự án là xây dựng trung tâm văn hóa đa chức năng, tổ chức luyện tập, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim với kỹ thuật hiện đại cùng các dịch vụ vui chơi, giải trí khác. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm.

Đến tháng 8-2013, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định thu hồi khu đất đang cho Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa thuê. Đồng thời, tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất toàn bộ diện tích cho Công ty Sao Việt để thực hiện dự án.

Tiếp đó, tháng 10-2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có chủ trương Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa không tham gia góp vốn thực hiện dự án nữa. Công ty TNHH Tân Thịnh Phát có trách nhiệm nộp tiền bồi hoàn giá trị tài sản còn lại hơn 6 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước và khẩn trương triển khai dự án.

Sau đó, tỉnh Khánh Hòa thống nhất thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch công trình Trung tâm Sao Việt với quy mô 12 tầng và một tầng hầm. Tỉnh còn thống nhất cho Công ty Sao Việt mở rộng diện tích sử dụng khu đất lên gần 1.100 m2, tăng số tầng lên 14 tầng và một tầng hầm.

Đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hòa cho dự án tăng từ 52 phòng lên thành 168 phòng nghỉ đạt chuẩn khách sạn 4 sao. Dự án này đã được đưa vào hoạt động từ nhiều năm nay.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án Trung tâm Sao Việt có vi phạm về giao đất, cho thuê đất không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định lại giá đất đối với dự án trung tâm Sao Việt theo đúng quy định.