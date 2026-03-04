Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ giao nhận quân năm 2026 tại Cao Bằng 04/03/2026 16:52

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Cao Bằng sẽ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 4-3, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại điểm giao quân số 3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là nơi ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hòa chung dòng chảy lịch sử dân tộc, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng quê hương cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp thế hệ con em trong tỉnh đã hăng hái lên đường ra tiền tuyến. Những năm qua, công tác tuyển quân của tỉnh luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu. Tỉ lệ thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, trình độ văn hóa và sức khỏe ngày càng được nâng lên.

Đại tướng Phan Văn Giang động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: BQP

Bày tỏ cảm xúc trước khi tòng quân, thanh niên Hoàng Trung Kiên (phường Tân Giang) cho biết bản thân tự hào khi khoác lên mình màu áo lính, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Tân binh hứa sẽ tiếp bước truyền thống quê hương, nỗ lực học tập, huấn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã trực tiếp tặng hoa, động viên thanh niên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, căn dặn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng với tinh thần xung kích, thanh niên Cao Bằng sẽ nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ giao nhận quân là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội để tuổi trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Sự kiện tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của công tác tuyển quân, lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay.