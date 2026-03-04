Luật sư Nguyễn Hải Nam ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 9, TP.HCM 04/03/2026 13:00

(PLO)- Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 9, TP.HCM

Theo Nghị quyết 151/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 38, số người ứng cử là 64.

Trong đó, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 9.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Dưới đây là tiểu sử và chương trình hành động của Luật sư Nguyễn Hải Nam: