Ông Trần Cẩm Tú: Không giải phóng nguồn lực đất đai là có lỗi với nhân dân 04/03/2026 12:50

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng nếu không quyết liệt tháo gỡ các dự án, giải phóng nguồn lực đất đai là có lỗi với nhân dân.

Ngày 4-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 1.

Đơn vị bầu cử số 1 có năm ứng cử viên, trong đó có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Giám sát dự án lớn, tháo gỡ dự án treo

Tại hội nghị, cử tri Ngô Nhật Ân (phường Thanh Khê) bày tỏ mong muốn các ĐBQH trúng cử luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. ĐBQH phải luôn suy nghĩ làm thế nào để ích nước, lợi dân, để nước nhà ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc.

Cử tri Ngô Nhật Ân (phường Thanh Khê) phát biểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Những văn bản luật hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn xã hội, ông Ân đề nghị ĐBQH có ý kiến để Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung lại cho hoàn chỉnh, để luật đi vào cuộc sống.

“Không nên để những quy định pháp luật xa rời thực tế, làm cho luật trở thành gánh nặng trong văn bản, không phục vụ cho lợi ích thực tế của nhân dân”, ông Ân nói.

Cử tri Lê Lộc (phường Thanh Khê) kiến nghị các ĐBQH trúng cử có ý kiến tháo gỡ các dự án tồn đọng. Đặc biệt là dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng ra khỏi trung tâm TP.

Đây là dự án chiến lược có ý nghĩa quan trọng không chỉ về giao thông mà còn về tái cấu trúc không gian, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển bền vững.

Cần xây dựng cơ chế tài chính phù hợp để khai thác quỹ đất sau di dời. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ phù hợp với quy hoạch đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc (phường Thanh Khê) mong các đại biểu trúng cử quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật để chống sữa giả, thuốc giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Quốc hội cần tăng cường quyền lực giám sát tối cao đối với các dự án lớn tầm cỡ quốc gia, như Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và nhiều dự án khác.

“Như dự án sân bay Long Thành khi đưa vào hoạt động lại chưa có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ. Đường bộ cao tốc không có đường cứu nạn cứu hộ, không có trạm dừng nghỉ, thiếu đường dân sinh”, ông Ngọc cho hay.

Không có thời gian thì không ứng cử ĐBQH

Thay mặt các ứng cử viên trao đổi với cử tri, ông Trần Cẩm Tú cho hay hội nghị đã ghi nhận 14 ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, toàn diện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước ý kiến cho rằng ĐBQH kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ thì có đủ thời gian để làm người đại biểu dân cử không?, ông Trần Cẩm Tú khẳng định các ĐBQH sẽ nỗ lực cố gắng, dành nhiều thời gian, công sức và tâm sức để hoàn thành các nhiệm vụ cử tri giao phó.

“Nếu không dành đủ thời gian thì xin thôi không ứng cử, phải có trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ của ĐBQH, nhiệm vụ của cử tri giao”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Nói về Luật đất đai, ông Trần Cẩm Tú cho hay đã qua rất nhiều lần sửa đổi nhưng vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn trong triển khai thực hiện. Đất đai là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cuộc sống của mỗi người dân.

Đây cũng là lĩnh vực rất nhạy cảm, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Luật đất đai 2024 đã có những bước tiến lớn để khắc phục những bất cập từ các luật trước đó, thể chế hóa được nghị quyết của Trung ương. Qua đó tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.

Tuy nhiên quá trình triển khai luật phát sinh những khó khăn, bất cập. Có một số vấn đề về tính đồng bộ giữa luật đất đai và một số luật liên quan. Nhiều lúc vận dụng luật này lại vướng luật khác.

Để kịp thời tháo gỡ bất cập, Trung ương Đảng đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu. Quốc hội khóa XV đã có nghị quyết quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn. Chính phủ cũng kịp thời ban hành nghị hai định hướng dẫn chi tiết.

Ông Trần Cẩm Tú cho rằng giải quyết tốt vấn đề này là giải phóng một nguồn lực rất lớn. Như Đà Nẵng bây giờ đang còn rất nhiều dự án tồn đọng, vướng mắc, phải báo cáo để tìm hướng tháo gỡ chứ không để đến 10 năm hay 20 năm.