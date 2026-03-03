Phải chung chi, loạt nhà thầu làm đơn tố giác cấp dưới của cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 03/03/2026 12:54

(PLO)- Trong đơn tố giác, các nhà thầu phản ánh về hành vi gợi ý chi tiền khoảng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán khi thực hiện gói thầu và chi tiền để bồi dưỡng Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm vào dịp Tết.

Trong vụ án xảy ra tại các dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Các bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ.

Trong đó, kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hơn 51 tỉ đồng; bị can Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 7,7 tỉ đồng.

Loạt nhà thầu làm đơn tố giác tội phạm. Ảnh: Minh họa

Kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Chiến Thắng đã đề nghị các nhà thầu chi cho Ban quản lý dự án YTTĐ số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế khi thực hiện gói thầu để được tạo điều kiện cho các nhà thầu được thực hiện những gói thầu.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau mỗi lần được Ban quản lý dự án YTTĐ tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu thực hiện gói thầu XDVĐ-01 đã chi cho ông Nguyễn Chiến Thắng số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Trong đó, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) do ông Lê Tiến Ngọc là chủ tịch HĐQT kiêm phó tổng giám đốc chi nhiều lần, tổng số 14,6 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam do ông Hoàng Quốc Huy (phó tổng giám đốc) chi nhiều lần, tổng số 13,8 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Sông Hồng Hà do ông Nguyễn Bá Long (chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh) chi một lần 500 triệu đồng…

Theo lời khai của các cá nhân liên quan, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp, để được thực hiện gói thầu và theo đề nghị của ông Nguyễn Chiến Thắng, họ phải chi tiền theo tỉ lệ 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế cho ông Thắng.

Riêng ông Hoàng Quốc Huy (nguyên phó TGĐ Công ty CP Hồng Hà Việt Nam) còn khai về việc chi tiền cho ông Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên phó Giám đốc Ban quản lý dự án YTTĐ).

Sau khi chi tiền theo thỏa thuận, các cá nhân này đều có đơn tố giác hành vi phạm tội của ông Thắng và ông Tuấn.

Trong đơn tố giác, ông Hoàng Quốc Huy nêu việc ông Nguyễn Chiến Thắng có hành vi gợi ý ông Huy chi tiền khoảng 5%. Theo đó, ông Huy đưa cho ông Thắng tổng số 13,8 tỉ đồng; đưa cho ông Tuấn 6,3 tỉ đồng.

Đơn tố giác đề ngày 15-9-2025 của ông Lê Tiến Ngọc cũng có nội dung nhắc đến việc ông Thắng gợi ý ông Ngọc chi tiền khoảng 5% và ông Ngọc đã phải đưa cho ông Thắng tổng số hơn 14 tỉ đồng.

Nhiều chủ doanh nghiệp khác cũng có đơn tố giác ông Thắng với hành vi tương tự. CQĐT đã làm rõ hành vi đưa hối lộ của 10 cá nhân là phó tổng giám đốc, giám đốc, chủ tịch HĐQT của các doanh nghiệp cùng một giảng viên đại học.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30-12-2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, CQĐT miễn trách nhiệm hình sự đối với 10 cá nhân nêu trên.

Tuy nhiên, CQĐT tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước và kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và hành chính đối với những cá nhân này.