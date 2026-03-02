Ứng viên ĐBQH Lê Thanh Phong: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật, xây dựng chính quyền 2 cấp hiệu quả tại TP.HCM 02/03/2026 15:35

(PLO)- Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cùng các ứng viên ĐBQH khóa XVI tại tổ bầu cử số 8 cam kết hành động vì quyền lợi của người dân và sự phát triển của TP.HCM.

Ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh, TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng viên ĐBQH tại điểm này, gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Tại hội nghị, hơn 150 cử tri đã được lắng nghe các ứng viên giới thiệu về tiểu sử, lý lịch trích ngang, cùng chương trình hành động, cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH của những người ứng cử.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: SONG MAI

Lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy phục vụ nhân dân

Tại hội nghị, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong bày tỏ sự biết ơn đối với sự đồng hành của cử tri đã giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐBQH khoá XV.

Ông Lê Thanh Phong bày tỏ niềm vinh dự to lớn khi được giới thiệu tái ứng cử ĐBQH khóa XVI và cho biết TP.HCM thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền 2 cấp, ông cam kết sẽ kiến nghị chính sách, pháp luật về cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính quyền thông minh, hiện đại nhưng thân thiện, gần nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ứng viên ĐBQH khóa XVI Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Đồng thời, sẽ kiến nghị Quốc Hội sửa đổi ngay Luật Tổ chức chính quyền địa phương để làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Thành phố và các phường. Giúp chính quyền linh hoạt xử lý các vấn đề đặc thù của từng đơn vị, đặc biệt như phường Phú Thạnh với dân cư đông và nhiều thành phần kinh tế.

Cạnh đó, lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy, phục vụ nhân dân. Kiến nghị bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng số cho Thành phố, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, giảm thiểu phiền hà.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hoàn thiện cơ chế cử tri thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với chính, cải tiến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại phù hợp với mô hình một siêu đô thị của TP.HCM.

Ông Phong cũng cho biết, sẽ kiến nghị để hoàn thiện cơ chế đặc thù cho cơ sở, đảm bảo nguồn lực tài chính, nhân sự cho phường, xã - nơi trực tiếp phục vụ cho người dân. Đặc biệt là khu vực đông cư, nhiều chợ truyền thống, khu công nghiệp như tại phường Phú Thạnh và các đơn vị phường thuộc Đơn vị bầu cử số 8.

Mong các chương trình hành động được triển khai hiệu quả Tôi rất phấn khởi và xem hội nghị là cầu nối giữa cử tri và các ứng cử viên trước thềm bầu cử ĐBQH. Tôi đánh giá cao những nỗ lực cùng chương trình hành động tâm huyết của các ứng viên. TP.HCM đang thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thông qua chương trình hành động của các ứng cử viên đã tạo thêm niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân. Thành phố nói chung và phường Phú Thạnh nói riêng sẽ chắc chắn tiếp tục phát triển hơn nữa nếu các chương trình hành động được triển khai hiệu quả, sát thực tiễn. Xã hội phát triển thì càng đòi hỏi pháp luật phải được điều chỉnh kịp thời để bảo đảm sự hài hòa. Qua bài phát biểu về chương trình hành động của Chánh án Lê Thành Phong, tôi nhận thấy tinh thần trách nhiệm rất cao trong việc xây dựng tòa án công bằng, minh bạch. Qua đó sẽ đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần răn đe tội phạm... Cử tri VÕ THÀNH NHÂN, khu phố 22, phường Phú Thạnh

Người đứng đầu TAND TP.HCM cũng nhấn mạnh về việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; chăm lo cho cộng đồng các dân tộc, tôn giáo, nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.

Đặc biệt, là người đứng đầu ngành tòa án Thành phố, ông Phong cam kết tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án liêm chính có tâm sáng và trái tim nhân ái; hệ thống tòa án công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng Tòa án điện tử. Quyết tâm xây dựng Tòa án là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, vì nhân dân phục vụ, vì công lý bảo vệ, đem lại sự công bằng và lẽ phải cho người dân.

Thông qua quá trình giảng dạy, nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực năng lực số và thông tin sức khỏe, ứng viên Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM, cũng xác định, trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, cần phát triển năng lực số cho người dân, lồng ghép giáo dục kỹ năng số trong nhà trường và cộng đồng, nhất là đối với người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên và người lao động.

Bà Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Chương trình hành động của bà Huyền nhấn mạnh vào việc cần nâng cao năng lực thông tin sức khỏe, tăng cường truyền thông y tế; quan tâm hơn đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần của phụ nữ; hỗ trợ học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin sức khỏe chính thống và đáng tin cậy. Đặc biệt, chú trọng hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; phát triển học liệu mở, dữ liệu mở và các nguồn tri thức số phục vụ cộng đồng...

Cam kết hành động vì quyền lợi người dân và sự phát triển của Thành phố

Trình bày chương trình hành động, ông Trương Minh Huy Vũ, cho biết với vai trò là Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, ông sẽ tích cực tham mưu các giải pháp chính sách đặc thù, đột phá liên quan quy hoạch tổng thể TP.HCM. Thúc đẩy các mô hình kinh tế mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo động lực cho TP.HCM bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.Với trọng trách là Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, ông Trương Minh Huy Vũ sẽ tập trung hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM trở thành kênh dẫn vốn cho các dự án như hệ thống Metro, TOD và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Thúc đẩy thử nghiệm (sandbox) cho các sản phẩm công nghệ tài chính mới, đột phá nhằm thu hút các định chế tài chính lớn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thành phố.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM, với kinh nghiệm 3 nhiệm kỳ Quốc hội, cho biết địa bàn phường Phú Thạnh sau sáp nhập có hệ thống sinh thái kinh tế đa dạng với nhiều doanh nghiệp, siêu thị, chợ truyền thống cùng với các cơ sở tôn giáo, quần thể tôn giáo, di tích... Ông Nhân sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện môi trường pháp lý ổn định, dự báo tốt để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, tạo việc làm và thu nhập cho xã hội.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM nhấn mạnh kinh tế hộ gia đình, tiểu thương chợ truyền thống, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là khu vực quan trọng trong ổn định kinh tế, tạo sinh kế, việc làm và nguồn thu. Cần đơn giản hoá các thủ tục hành chính, nhất thủ tục về thuế; hỗ trợ người kinh doanh dễ tiếp cận tín dụng và chuyển đổi công nghệ kịp thời.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Trên cương vị công tác, ông Phạm Trọng Nhân sẽ cùng tổ chức Công đoàn TP thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đeo bám chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Thúc đẩy đào tạo lại kỹ năng để người lao động thích ứng với công nghệ mới, không bị bỏ lại trong quá trình chuyển đổi số.

Kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí Ứng cử viên ĐBQH, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV ông đã tham gia thẩm tra 26 dự án Luật, 1 Pháp lệnh và 4 Nghị quyết của Quốc hội. Ông cùng Đoàn ĐBQH TP.HCM tham gia nhiều ý kiến chất lượng về những vấn đề quan trọng của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ảnh: SONG MAI Trung tướng Nguyễn Minh Đức bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI. Trong nhiệm kỳ tới, ông Đức cam kết sẽ kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền TP.HCM thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031; giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kẹt xe và ô nhiễm môi trường... Luôn khiêm tốn, cầu thị, trung thực, đoàn kết, gần dân, sát dân... để thực hiện tốt nhiệm vụ của ĐBQH chuyên trách, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.