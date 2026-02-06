100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong ứng cử đại biểu Quốc hội 06/02/2026 09:53

Mới đây (5-2), tại phường Tân Hưng (TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Phong - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TPHCM.

Căn cứ theo quy định, hội nghị đã thông tin về việc ông Lê Thanh Phong ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các cử tri đã đưa ra những ý kiến nhận xét đối với Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong. Các ý kiến đều cho rằng ông Phong luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần gũi và nói lên tiếng nói của người dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KA

Phát biểu nhận xét tại hội nghị, cử tri Lê Văn Cẩm cho biết trong quá trình công tác ông Lê Thanh Phong là người luôn có trách nhiệm và nỗ lực cùng cấp ủy, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri Trần Văn Kha nhận xét ông Phong là cán bộ tòa án phấn đấu từ cơ sở đi lên, qua đó đã có nhiều kinh nghiệm và gần gũi người dân. Người dân tại địa phương luôn tín nhiệm và đánh giá cao về tài và đức của ông.

Ông Kha cùng các cử tri đều thống nhất tín nhiệm ông Phong ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan công tác, bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND TPHCM nhận xét, Chánh án Lê Thanh Phong là người trách nhiệm, được đồng nghiệp và cơ quan tín nhiệm. Trong những năm vừa qua, ông Lê Thanh Phong luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn rất sát sao.

Bà bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KA

Với sự lãnh đạo của Chánh án Lê Thanh Phong, nhiều năm qua TAND TPHCM luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bà Phạm Thị Thu Hà nhận xét, ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác, ông Phong luôn gần gũi, quan tâm đến tâm tư tình cảm của người dân ở địa phương. Ông Phong đã đem tâm tư, tiếng nói người dân tại TP.HCM đến Quốc hội và có nhiều kết quả tốt đẹp trong việc đóng góp xây dựng pháp luật.

Hội nghị đã thông qua biểu quyết với kết quả 86/86 cử tri (100% cử tri) tại hội nghị nhất trí tín nhiệm ông Lê Thanh Phong ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Thanh Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KA

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Phong đã bày tỏ sự xúc động và trân quý các cử tri vì đã có mặt đông đủ để góp ý, nhận xét và tín nhiệm ông.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cho biết ông sẽ tiếp tục thực hiện quyền đại diện của mình, tiếp tục lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ xét xử, đảm bảo công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo công bằng và lẽ phải.

Đặc biệt, trong chương trình hành động của nhiệm kỳ trước và sắp tới, ông Phong sẽ luôn đẩy mạnh việc bảo vệ người yếu thế cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội...