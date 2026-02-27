Chủ tịch Cuba ra tuyên bố cứng rắn sau vụ Havana bắn tàu Mỹ 27/02/2026 05:21

(PLO)- Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố Havana không đe dọa ai nhưng sẽ tự vệ kiên quyết trước hành vi gây hấn, sau vụ lực lượng biên phòng Havana đấu súng với những người tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ.

Ngày 26-2, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel lên tiếng sau vụ đấu súng chết người giữa lực lượng biên phòng Cuba và những người trên một tàu cao tốc đăng ký ở bang Florida (Mỹ) một ngày trước đó, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Diaz-Cane tuyên bố rằng Cuba không tấn công hay đe dọa bất kỳ nước nào, đồng thời nhấn mạnh quyền tự vệ chính đáng trước mọi hành vi gây hấn của các nhóm khủng bố hoặc lính đánh thuê.

"Cuba không tấn công hay đe dọa bất kỳ ai, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định Cuba sẽ tự vệ một cách kiên quyết và cứng rắn trước mọi hành vi gây hấn của phần tử khủng bố hoặc lính đánh thuê nhằm phá hoại chủ quyền và sự ổn định của đất nước" - ông Diaz-Canel đăng trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel. Ảnh: AFP

Cùng quan điểm, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla nhắc lại: "Từ năm 1959, Cuba đã nhiều lần phải đối mặt các cuộc xâm nhập mang tính khủng bố và gây hấn từ phía Mỹ, gây ra những tổn thất nặng nề về sinh mạng, thương tích cũng như thiệt hại vật chất".

Vị bộ trưởng ngoại giao thông báo "một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc liên quan phương tiện nói trên đang được tiến hành để làm rõ các tình tiết".

Đồng thời, ông Parrilla nhấn mạnh "việc bảo vệ đường bờ biển, lãnh thổ quốc gia và an ninh của Cuba là trách nhiệm không thể thoái thác của giới chức nước này".

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo phía Havana, vụ đụng độ xảy ra ngày 25-2 khi lực lượng biên phòng tiếp cận một tàu đăng ký tại bang Florida (Mỹ), mang số hiệu FL7726SH, đang hoạt động cách bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara khoảng 1 hải lý để kiểm tra giấy tờ.

Những người trên tàu được cho là đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một xuồng tuần tra của Cuba, buộc lực lượng biên phòng bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 khác bị thương.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định con tàu không thuộc Hải quân Mỹ hay Tuần duyên Mỹ, đồng thời lưu ý: “Chúng tôi cần có thông tin độc lập của riêng mình và sẽ xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra”, từ chối suy đoán khi chưa xem xét đầy đủ dữ liệu.

“Phần lớn thông tin mà chúng tôi hiện có vẫn là những gì phía Cuba cung cấp cho công chúng và cho chính phủ Mỹ. Chúng tôi sẽ không đưa ra kết luận chỉ dựa trên những gì họ nói. Mỹ sẽ phản ứng một cách phù hợp dựa trên những thông tin mà chúng tôi xác minh được” - ông Rubio nói.