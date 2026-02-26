Ông Zelensky và ông Trump điện đàm, nhất trí về cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga-Mỹ-Ukraine 26/02/2026 05:32

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí rằng vòng đàm phán ba bên tiếp theo cần mở đường cho một cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước.

Ngày 25-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm các cuộc gặp dự kiến giữa quan chức cấp cao hai nước tại Geneva (Thụy Sĩ), theo tờ Kyiv Independent.

Ông Zelensky xác nhận cuộc gọi trên mạng xã hội, cho biết các cố vấn của ông Trump là Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner cũng tham gia.

“Tôi vừa trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các đại diện của Tổng thống Trump, gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, cũng có mặt trong cuộc gọi. Các nhóm của chúng tôi đang làm việc rất tích cực vào lúc này, và tôi đã cảm ơn họ vì mọi nỗ lực cũng như sự tham gia sâu sát trong các cuộc đàm phán, trong công việc nhằm chấm dứt chiến tranh” - ông Zelensky cho biết.

Cuộc trao đổi diễn ra một ngày trước khi Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov có cuộc gặp với ông Witkoff và ông Kushner tại Geneva vào ngày 26-2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận chương trình nghị sự cho cuộc gặp song phương sắp tới và công tác chuẩn bị cho một vòng đàm phán rộng hơn vào đầu tháng 3, với sự tham gia đầy đủ của các đoàn đàm phán theo hình thức ba bên Nga-Mỹ-Ukraine.

Ông Zelensky nói rằng mục tiêu của các cuộc gặp tới đây là tạo nền tảng cho đàm phán ở cấp lãnh đạo.

“Tổng thống Trump ủng hộ trình tự các bước này. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể giải quyết mọi vấn đề phức tạp và nhạy cảm, đồng thời chấm dứt chiến tranh một cách dứt điểm” - ông Zelensky viết.

Ông Zelensky cũng bày tỏ cảm kích đối với chương trình Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) - cơ chế cho phép Ukraine mua tên lửa Mỹ thông qua các nước thành viên châu Âu thuộc NATO để trang bị cho các hệ thống phòng không.

“Mùa đông này là thời điểm khó khăn nhất đối với Ukraine, nhưng những tên lửa cho hệ thống phòng không mà chúng tôi có thể mua từ Mỹ đã hỗ trợ rất nhiều để vượt qua mọi thách thức và bảo vệ sinh mạng người dân” - vị tổng thống nói thêm.

Ngày 26-2 được cho là sẽ diễn ra nhiều cuộc gặp tại Geneva. Bên cạnh cuộc gặp giữa đại diện Ukraine và Mỹ, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin rằng đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev sẽ bay tới Geneva vào ngày 26-2 để gặp các nhà đàm phán Mỹ nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.