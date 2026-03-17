Ông Lavrov: Nga sẽ theo đuổi mục tiêu trên thực địa, vì Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán 17/03/2026 06:32

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá rằng Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán, tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục đạt mục tiêu trên thực địa, đồng thời cảnh báo hệ lụy xung đột Iran đã lan toàn cầu.

Ngày 16-3, họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Kenya Musalia Mudavadi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá rằng Ukraine chưa sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, vì vậy Nga sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu của mình trên thực địa.

Ông Lavrov cũng nói rằng hậu quả của cuộc xung đột liên quan Iran đã lan ra toàn cầu, theo hãng thông tấn TASS.

Về giải pháp cho Ukraine

Nga khẳng định vẫn tuân thủ mọi thỏa thuận liên quan giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine, trong khi phía Kiev bị cáo buộc cản trở các thỏa thuận này.

“Thật không may, những thỏa thuận mà Nga đã cam kết thực hiện, từ năm 2022 cho đến năm nay, đang bị phía Ukraine phá hoại” - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Kiev chưa sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, nên Nga sẽ đạt mục tiêu trên thực địa.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định chúng tôi kiên định theo đuổi giải pháp thông qua đàm phán. Nhưng vì chế độ Kiev chưa sẵn sàng cho điều đó, chúng tôi sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt trên thực địa, và điều này đã và đang diễn ra” - ông Lavrov nói.

Xung đột Iran

Nga nhấn mạnh cần “ngay lập tức chấm dứt mọi hành động trong cuộc đối đầu giữa Mỹ/Israel với Iran gây tổn hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự”.

Theo ông Lavrov, ở giai đoạn hiện nay của xung đột với Iran, Mỹ và Israel đã hiểu rằng họ đã “sai lầm nghiêm trọng” khi tiến hành chiến dịch nhanh nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Người dân dọn dẹp đống đổ nát tại một khu dân cư ở Tehran (Iran) ngày 15-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

“Và tất nhiên Iran đang tự vệ” - ông Lavrov nêu lập trường.

Nga cũng sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình giải quyết chính trị.

“Chúng tôi tin rằng mình có đủ khả năng để làm điều đó” - ông nói.

Ngoại trưởng Nga cho rằng hậu quả của cuộc xung đột liên quan Iran đã vượt ra ngoài Trung Đông và mang “phạm vi toàn cầu”. Theo ông Lavrov, hậu quả của cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện “rất khó dự đoán”, trừ khi các bên “ngay lập tức dừng lại, tỉnh táo và bắt đầu xây dựng những thỏa thuận mà lần này sẽ không bị ai phá vỡ”.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Iran cần các bảo đảm an ninh.

"Cần có những bảo đảm an ninh ở đây. Đối với tôi, rõ ràng là Iran cần những bảo đảm như vậy” - ông Lavrov nói.

Nhận xét lập trường của EU

Ngoại trưởng Nga nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đã “hoàn toàn tự làm mất uy tín”, và lập trường của khối này không mang lại yếu tố xây dựng nào cho tiến trình đàm phán về Ukraine.

Ông cũng chỉ trích lập trường mà ông gọi là “hòa hoãn” của Pháp trong vấn đề Ukraine, cho rằng điều này đi ngược lại di sản của Tổng thống đầu tiên của Đệ ngũ Cộng hòa Pháp - Tướng Charles de Gaulle, và gọi đây là “một vấn đề nghiêm trọng”.

Theo ông Lavrov, quan chức Pháp tới Moscow để thiết lập các liên hệ chính trị về vấn đề Ukraine không đưa ra điều gì mới.

“Chúng tôi không nghe thấy điều gì chưa từng được Paris công khai nói trước đó trong các cuộc tiếp xúc kín này” - ông Lavrov nói.

Ông cũng cho rằng Paris đã làm lộ thông tin về chuyến thăm của đại diện Pháp tới Moscow để thảo luận về Ukraine, dù trước đó yêu cầu giữ bí mật các cuộc tiếp xúc này.

Vấn đề Palestine

Ông Lavrov nói vấn đề Palestine vẫn chưa đạt tiến triển nào trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

“Cho đến nay vẫn chưa có bước đột phá nào, và chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này” - ông nói.

Theo vị ngoại trưởng, sau các hành động “tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran”, nhiều người đã quên đi vấn đề Palestine ở Trung Đông.

Ông cho rằng Liên Hợp Quốc cần chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình và các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các nước Ả Rập, cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm này.

Các bên liên quan chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Lavrov.