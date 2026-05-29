Châu Âu sẽ không làm trung gian hòa giải Nga - Ukraine 29/05/2026 05:44

(PLO)- Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã đưa ra các yêu cầu nhượng bộ đối với Nga trong đàm phán kết thúc chiến sự ở Ukraine.

Ngày 28-5, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã loại trừ khả năng châu Âu đóng vai trò "trung gian hòa giải trung lập" giữa Ukraine và Nga, sau khi ngoại trưởng của 27 quốc gia thành viên thảo luận về các điều khoản cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Moscow, theo hãng tin AFP.

“Châu Âu sẽ không bao giờ đóng vai trò trung gian hòa giải trung lập giữa Nga và Ukraine, bởi vì chúng tôi đứng về phía Ukraine và đang bảo vệ các lợi ích an ninh cốt lõi của chính mình. Chúng tôi không thể trung lập trong đối xử bình đẳng với cả hai bên” - bà Kallas nói.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas. Ảnh: Nicolas Tucat/AFP

Bà Kallas cho biết "sự đồng thuận rộng rãi" giữa các ngoại trưởng là sẽ làm việc thông qua các thể chế của EU. Bà cho rằng trọng tâm nên tập trung vào việc đặt ra các yêu cầu nhượng bộ từ phía Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán nào và tiếp tục gia tăng áp lực lên Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt.

Những yêu cầu đó bao gồm việc nhấn mạnh Nga phải ngừng bắn trước khi có bất kỳ cuộc đàm phán nào, đòi hỏi Nga phải hạn chế sức mạnh quân sự và từ chối công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát.

Các cuộc thảo luận về việc nối lại quan hệ với Moscow ngày càng sôi nổi trong bối cảnh những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine rơi vào bế tắc và sự chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tập trung vào Iran.

Ukraine đã thúc đẩy châu Âu đóng vai trò lớn hơn và đề xuất việc cử một đại diện tham gia đàm phán với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý rằng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder có thể đóng vai trò đại diện tiềm năng của EU. Ý tưởng này đã bị bác bỏ hoàn toàn ở châu Âu.

Tại cuộc họp ngoại trưởng EU ở Cyprus, một số ngoại trưởng đã thúc đẩy việc chỉ định một đại diện, trong đó có Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho biết Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb có thể là một lựa chọn khả thi, trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của Luxembourg - ông Xavier Bettel cho biết sẽ đề xuất tên của cựu lãnh đạo EU Jean-Claude Juncker.

Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích mạnh mẽ phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, theo đài RT.

“Nghe này, tôi không bàn về những phát ngôn ngớ ngẩn” - ông Lavrov đáp lại khi được hỏi về phát ngôn của bà Kallas.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng phát ngôn của bà Kallas cho thấy “các quan chức EU đang quyết tâm phá hoại việc giải quyết xung đột bằng mọi giá”.