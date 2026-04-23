EU đồng ý giải ngân gói vay 90 tỉ euro cho Ukraine sau khi gỡ nút thắt đường ống dầu 23/04/2026 08:29

(PLO)- Liên minh châu Âu (EU) đồng ý giải ngân 90 tỉ euro cho Kiev sau khi Ukraine và Hungary tháo gỡ tranh chấp đường ống dầu kéo dài nhiều tháng.

Hãng AFP dẫn lời giới chức ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này ngày 22-4 đã đồng ý giải ngân gói vay trị giá 90 tỉ euro (khoảng 106 tỉ USD) cho Ukraine, sau khi tranh cãi kéo dài nhiều tháng giữa Kiev và Hungary liên quan đến một tuyến đường ống dầu bị hư hại cuối cùng được tháo gỡ.

Theo các nhà ngoại giao, quyết định phê duyệt chính thức dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 23-4 (giờ địa phương).

Động thái này diễn ra trong lúc Budapest đang chờ đón những dòng dầu đầu tiên từ Nga chảy qua đường ống Druzhba, ngay sau khi Kiev thông báo tuyến đường này đã hoạt động trở lại.

Một góc đường ống dầu Druzhba, vận chuyển dầu từ Nga cho Hungary và Slovakia. Ảnh: TASS

Cuộc đối đầu căng thẳng quanh tuyến đường ống này từng đẩy Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky vào thế đối đầu trực diện, khiến khoản hỗ trợ tài chính quan trọng cho Kiev bị đình trệ.

Việc phá vỡ thế bế tắc sẽ cho phép Brussels bắt đầu giải ngân khoản vay trong những tháng tới, giúp Ukraine bù đắp thâm hụt ngân sách khi cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ 5.

“Việc triển khai thỏa thuận với EU nhằm mở khóa gói hỗ trợ 90 tỉ euro trong 2 năm hiện đã chính thức được khởi động. Đây là tín hiệu đúng đắn trong bối cảnh hiện nay. Nga phải chấm dứt cuộc chiến” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU tại CH Cyprus ngày 23-4.

Thủ tướng Orban trước đó tuyên bố sẽ không nhượng bộ cho đến khi Ukraine sửa chữa xong tuyến đường ống bị trúng đòn tấn công.

Hôm 21-4, Tổng thống Zelensky thông báo công tác sửa chữa hoàn tất. Sau đó 1 ngày, Ukraine đã nối lại việc bơm dầu sang Hungary và Slovakia.

Tập đoàn năng lượng MOL của Hungary kỳ vọng các lô dầu thô đầu tiên sẽ đến Hungary và Slovakia "chậm nhất là vào ngày 23-4".

Trên Facebook cá nhân, Bộ trưởng Kinh tế Slovakia - bà Denisa Sakova cũng dự báo những đợt giao dầu đầu tiên sẽ cập bến vào rạng sáng 23-4 (giờ địa phương).

Bên cạnh việc giải ngân, các quốc gia EU cũng bước đầu chấp thuận vòng trừng phạt thứ 20 nhắm vào Nga. Gói trừng phạt kinh tế này trước đó bị chính Hungary và Slovakia chặn lại do mâu thuẫn xoay quanh đường ống.

Theo AFP, các biện pháp mới sẽ đánh mạnh vào lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và thương mại của Moscow.