Chiến sự Trung Đông ngày 55: Mỹ lên tiếng vụ Iran bắt 2 tàu; Có tin đã xác định thời điểm đàm phán 23/04/2026 06:25

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “không có khung thời gian” cho cuộc xung đột với Iran; LHQ lên án các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền; Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân rời Lebanon.

Tình hình Trung Đông xuất hiện nhiều diễn biến mới trong bối cảnh các bên đưa ra tuyên bố khác nhau về tiến trình đàm phán Mỹ-Iran.

Nhà Trắng: Ông Trump chưa đặt ra “thời hạn cứng” với Iran

Ngày 22-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “không có khung thời gian” cho cuộc xung đột với Iran và bác bỏ những gợi ý cho rằng các yếu tố chính trị đang ảnh hưởng đến cách tiếp cận của ông.

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News, ông Trump nói rằng không có “áp lực về thời gian” đối với lệnh ngừng bắn mà ông gia hạn vào hôm 21-4 cũng như đối với việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mới.

Khi được hỏi khi nào chiến tranh có thể kết thúc, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng “không có khung thời gian” và không cần vội vàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Mọi người nói tôi muốn kết thúc nhanh vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, điều đó không đúng” - ông Trump nói, cho biết chính quyền muốn “đạt được một thỏa thuận tốt cho người dân Mỹ”.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo, Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói rằng ông Trump hài lòng với chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran và chưa đặt ra “thời hạn cứng” để Tehran phản hồi.

“Họ thậm chí không thể trả lương cho chính người dân của mình do sức ép kinh tế mà Tổng thống Trump áp đặt. Vì vậy ông ấy hài lòng với điều đó, trong khi chúng tôi chờ phản hồi từ họ, và chúng ta sẽ xem” - bà Leavitt nói.

Cũng theo bà Leavitt, chính quyền Mỹ biết ai bên trong Iran sẽ là người phê chuẩn thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến tranh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm rằng Tổng thống Trump không coi tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về việc bắt giữ hai tàu ở eo biển Hormuz là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.

“Đây không phải là tàu của Mỹ. Đây cũng không phải tàu của Israel. Đây là hai tàu quốc tế” - bà Leavitt nói.

Trước đó trong ngày, IRGC tuyên bố đã bắt 2 tàu “bị cáo buộc hoạt động không có giấy phép phù hợp, liên tục vi phạm quy định và thao túng hệ thống định vị”.

Bà Leavitt giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc: “Đây chỉ là hai con tàu, quá nhỏ bé nếu so với hơn 160 tàu hải quân mà Mỹ đã đánh chìm”.

Về phía Tehran, ngày 22-4, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian cho biết Iran muốn tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng “việc Mỹ vi phạm cam kết, áp đặt phong tỏa và đưa ra các mối đe dọa là những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán thực chất”.

Ông Pezeshkian cũng cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán, nói rằng “thế giới đang chứng kiến những phát biểu đạo đức giả không hồi kết và sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của các bạn”.

Trong ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng một “lệnh ngừng bắn hoàn toàn” chỉ có ý nghĩa khi phong tỏa hải quân không làm suy yếu nó và khi Israel chấm dứt các hành động trên nhiều mặt trận.

“Một lệnh ngừng bắn hoàn toàn chỉ có ý nghĩa nếu không bị vi phạm bởi phong tỏa hải quân và việc biến nền kinh tế thế giới thành con tin, đồng thời nếu hành động hiếu chiến của lực lượng Do Thái trên mọi mặt trận được chấm dứt” - ông Ghalibaf viết trên X.

Ông Ghalibaf khẳng định “việc mở lại Eo biển Hormuz là không thể nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm một cách trắng trợn”.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng bác bỏ quan điểm cho rằng áp lực sẽ buộc Tehran phải nhượng bộ.

Về tiến trình đàm phán, hãng thông tấn IRGC đưa tin rằng Iran không có quyết định tiến hành đàm phán với Mỹ vào ngày 24-4, bác bỏ bài báo của New York Post dẫn lời Tổng thống Trump rằng vòng đàm phán thứ hai có thể diễn ra trong vài ngày tới.

Trước đó, khi được New York Post hỏi về khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Iran trong vòng “36 đến 72 giờ” tới, ông Trump viết qua tin nhắn: “Có thể!”.

LHQ lên án các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền

Lực lượng Mỹ tuần tra để ngăn tàu thuyền đến các cảng Iran. Ảnh: CENTCOM

Ngày 22-4, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) - cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc - lên án các vụ tấn công và bắt giữ tàu thương mại, theo đài CNN.

Người đứng đầu IIMO - ông Arsenio Dominguez kêu gọi chấm dứt những “hành động liều lĩnh” như vậy và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tàu cùng thủy thủ.

Phát biểu của ông Dominguez được đưa ra sau các vụ bắt giữ do cả Iran và Mỹ thực hiện. Trước đó trong ngày, Iran cho biết đã bắt hai tàu tại eo biển Hormuz và nhắm mục tiêu vào một tàu khác mà Tehran nói là “hiện bị vô hiệu hóa ngoài khơi bờ biển Iran”

Hôm 19-4, ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đã nổ súng và bắt một tàu chở hàng treo cờ Iran khi con tàu này cố vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ ở Vịnh Oman.

“Tình hình trong khu vực vẫn cực kỳ bất ổn. Tôi không thể hiểu tại sao các công ty lại chấp nhận rủi ro và đặt tính mạng của thủy thủ vào nguy hiểm” - ông Dominguez nói.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân rời Lebanon

Một nguồn tin quân sự Lebanon nói với kênh Al Jazeera rằng lực lượng Israel ngày 22-4 đã nhắm mục tiêu vào các nhân viên cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ và ngăn họ tìm kiếm nhà báo mất tích Amal Khalil sau các cuộc tấn công ở miền nam.

Một UAV của Israel đã thả lựu đạn xuống các nhân viên cứu hộ đang cố đưa một nhà báo bị thương ra khỏi đống đổ nát ở miền nam Lebanon.

Israel chưa bình luận về vụ việc.

Cùng ngày, Hezbollah cho biết đã tấn công một nhóm binh sĩ Israel tại Qantara nhằm đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

Trong một tuyên bố, Hezbollah dẫn lại vụ tấn công của Israel vào thị trấn Yahmar al-Shaqif ở miền nam Lebanon khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon ngày 22-4 đã phát đi cảnh báo an ninh mới, kêu gọi công dân Mỹ rời Lebanon khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động.

Trong thông báo, cơ quan này cho biết tình hình an ninh “vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng”.