Chiến sự Trung Đông ngày 54: Mỹ tăng cường chiến dịch 'Cơn thịnh nộ kinh tế', ép tối đa nguồn thu dầu của Iran; Anh, Pháp họp hơn 30 nước bàn eo biển Hormuz 22/04/2026 07:14

(PLO)- Mỹ tuyên bố tiếp tục duy trì “sức ép tối đa” với Iran thông qua chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế”; Pakistan, Liên Hợp Quốc lên tiếng việc ông Trump gia hạn ngừng bắn; Anh, Pháp hôm nay triệu tập hơn 30 nước bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump gia hạn ngừng bắn với Iran

Ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ 1 ngày trước khi lệnh này hết hiệu lực, theo hãng tin Reuters.

Động thái này nhằm tạo điều kiện cho hai nước tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã chấp thuận đề nghị từ Pakistan - quốc gia đang giữ vai trò trung gian hòa giải - về việc "hoãn cuộc tấn công của chúng tôi vào đất nước Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất".

Ông Trump nhấn mạnh lệnh ngừng bắn, vốn đã bắt đầu từ hai tuần trước, sẽ được gia hạn cho đến khi "phía Iran đưa ra đề xuất và các cuộc đàm phán đi đến kết luận cuối cùng".

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý "đã chỉ đạo quân đội tiếp tục duy trì phong tỏa, đồng thời luôn trong trạng thái sẵn sàng".

Sau thông báo của ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ tiếp tục duy trì “sức ép tối đa” thông qua chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế”, nhằm “từng bước làm suy giảm” khả năng tạo ra, luân chuyển và hồi hương dòng tiền của Iran.

“Như Tổng thống Trump đã khẳng định, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. Chỉ trong vài ngày, kho chứa tại đảo Kharg sẽ đầy và các mỏ dầu vốn mong manh của Iran sẽ phải dừng khai thác” - ông Bessent viết trên mạng xã hội X.

Ông Bessent cho biết việc hạn chế thương mại đường biển của Iran nhằm trực tiếp đánh vào nguồn thu chủ lực của chính quyền Tehran.

“Bất kỳ cá nhân hay tàu thuyền nào tham gia hỗ trợ các dòng chảy này thông qua hoạt động thương mại hoặc tài chính ngầm đều có nguy cơ đối mặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ” - ông Bessent cảnh báo.

. Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif đã lên tiếng ngay sau thông báo của ông Trump về gia hạn lệnh ngừng bắn, theo hãng tin Al Jazeera.

“Tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Trump vì đã nhã ý chấp thuận đề nghị gia hạn ngừng bắn của chúng tôi, nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra được tiếp tục” - ông Sharif viết trên mạng xã hội X.

“Tôi thực lòng hy vọng rằng cả 2 bên sẽ tiếp tục tuân thủ lệnh ngừng bắn và có thể tiến tới ký kết một ‘Thỏa thuận Hòa bình’ toàn diện trong vòng đàm phán thứ 2 dự kiến diễn ra tại Islamabad, nhằm chấm dứt xung đột vĩnh viễn" - ông Sharif nói.

. Phía chính phủ Iran chưa ra tuyên bố chính thức về thông báo của ông Trump. Tuy nhiên, ông Mahdi Mohammadi, Cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran, nói rằng quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của ông Trump “không có ý nghĩa gì”, theo Al Jazeera.

“Bên thua cuộc không có quyền áp đặt các điều khoản. Việc tiếp tục lệnh bao vây cấm vận không khác gì ném bom và hành động này phải bị đáp trả bằng các biện pháp quân sự” - ông Mohammadi nhấn mạnh.

“Hơn nữa, việc ông Trump gia hạn ngừng bắn chắc chắn chỉ là một chiêu trò câu giờ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ. Đã đến lúc Iran phải nắm lấy thế chủ động" - ông Mohammadi nói thêm.

Ngoài ra, ông Ebrahim Zolfaghari - người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran - cho biết sẽ lập tức tấn công các “mục tiêu đã được xác định trước” nếu Mỹ tiến hành bất kỳ cuộc tấn công mới nào.

“Các lực lượng hùng mạnh và thiện chiến của chúng tôi từ lâu đã duy trì trạng thái sẵn sàng 100%, luôn trong tư thế trực chiến” - ông Zolfaghari nói.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc Mỹ gia hạn ngừng bắn

Ngày 21-4, ông Stephane Dujarric - phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres - cho biết tổ chức này hoan nghênh quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn do Mỹ công bố.

Trong tuyên bố, ông Dujarric dẫn lời Tổng Thư ký Guterres, gọi đây là “một bước đi quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời tạo dư địa cần thiết cho ngoại giao và xây dựng lòng tin giữa Iran và Mỹ”.

Ông Dujarric cũng kêu gọi các bên tận dụng đà này, tránh những hành động có thể làm suy yếu lệnh ngừng bắn và tham gia đàm phán một cách xây dựng để đạt được giải pháp bền vững, lâu dài.

Liên quan tiến trình ngoại giao, người phát ngôn cho biết ông Guterres hoàn toàn ủng hộ vai trò trung gian của Pakistan trong việc thúc đẩy các cuộc đối thoại tiếp theo, đồng thời bày tỏ kỳ vọng những nỗ lực này sẽ góp phần tạo điều kiện cho một giải pháp toàn diện và lâu dài cho xung đột.

Anh, Pháp triệu tập hơn 30 nước bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

Theo đài CNN, Anh và Pháp sẽ triệu tập các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia tại London vào ngày 22-4 để thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải đã gần như bị đóng cửa trong gần hai tháng qua.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh, trong hội nghị kéo dài 2 ngày, các bên sẽ trao đổi về năng lực, cơ chế chỉ huy - kiểm soát, cũng như cách thức triển khai lực lượng quân sự tới khu vực.

Cơ quan này cho biết các kế hoạch quân sự được xây dựng từ hội nghị sẽ được thúc đẩy triển khai “ngay khi điều kiện cho phép, sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững”.

Các phiên họp diễn ra tại trụ sở Bộ chỉ huy tác chiến liên quân thường trực của Anh ở Northwood (phía bắc London).

Đây là một phần trong nỗ lực do Anh và Pháp dẫn dắt nhằm hình thành liên minh đa quốc gia để mở lại eo biển. Các phiên họp sẽ thúc đẩy xây dựng kế hoạch quân sự, sẵn sàng triển khai ngay khi điều kiện cho phép, sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

Trước đó, hôm 17-4, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với sự tham gia của 51 quốc gia, trong đó khẳng định ý định thành lập “một phái bộ đa quốc gia độc lập và mang tính phòng thủ nghiêm ngặt”.