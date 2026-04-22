NÓNG: Ông Trump gia hạn ngừng bắn với Iran 22/04/2026 05:32

Ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh này hết hiệu lực, theo hãng tin Reuters.

Động thái này nhằm tạo điều kiện cho hai nước tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã chấp thuận đề nghị từ Pakistan - quốc gia đang giữ vai trò trung gian hòa giải - về việc "hoãn cuộc tấn công của chúng ta vào đất nước Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump nhấn mạnh lệnh ngừng bắn, vốn đã bắt đầu từ hai tuần trước, sẽ được gia hạn cho đến khi "phía Iran đưa ra đề xuất và các cuộc đàm phán đi đến kết luận cuối cùng".

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý "đã chỉ đạo quân đội tiếp tục duy trì phong tỏa, đồng thời luôn trong trạng thái sẵn sàng".

Đây là động thái lùi bước mới nhất của ông Trump sau nhiều lần đe dọa ném bom các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự khác tại Iran.

Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif đã bày tỏ cảm ơn ngay sau thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn của ông Trump.

“Tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Trump vì đã nhã ý chấp thuận đề nghị gia hạn ngừng bắn của chúng tôi, nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra được tiếp tục” - ông Sharif viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Sharif khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một giải pháp, đồng thời cho biết thêm: “Tôi thực lòng hy vọng rằng cả 2 bên sẽ tiếp tục tuân thủ lệnh ngừng bắn và có thể tiến tới ký kết một ‘Thỏa thuận Hòa bình’ toàn diện trong vòng đàm phán thứ 2 dự kiến diễn ra tại Islamabad, nhằm chấm dứt xung đột vĩnh viễn".

Phần mình, ông Mahdi Mohammadi, Cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran, tuyên bố quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của ông Trump “không có ý nghĩa gì”, theo Al Jazeera.

“Bên thua cuộc không có quyền áp đặt các điều khoản. Việc tiếp tục lệnh bao vây cấm vận không khác gì ném bom và hành động này phải bị đáp trả bằng các biện pháp quân sự” - ông Mohammadi nhấn mạnh.

“Hơn nữa, việc ông Trump gia hạn ngừng bắn chắc chắn chỉ là một chiêu trò câu giờ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ. Đã đến lúc Iran phải nắm lấy thế chủ động" - ông Mohammadi nói thêm.