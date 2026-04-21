Đằng sau 'cơ ngơi' 60.000 con rắn độc của cô gái 9X 21/04/2026 16:22

Một cô gái người Trung Quốc quyết định rời thành phố về quê nuôi hơn 60.000 con rắn độc, thu về hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 1,85 tỉ đồng) mỗi năm đang khiến cộng đồng mạng nước này không khỏi ngỡ ngàng.

Tuy nhiên đằng sau mức thu nhập tiền tỉ là những rủi ro chết người và nỗi ám ảnh kinh hoàng nếu sơ sẩy, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 20-4.

Cô gái họ Tần, sinh năm 1995, quê ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây (miền nam Trung Quốc). Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, trước việc cha ruột ngày càng lớn tuổi mà không kham nổi trang trại rắn của gia đình, cô đành phải trở về phụ giúp tiếp quản công việc vô cùng nguy hiểm này.

Cô gái 9X Trung Quốc về quê nuôi hơn 60.000 con rắn độc, khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Ảnh: SCMP

Hiện tại, Tần phải trực tiếp đối mặt và quản lý hơn 60.000 cá thể bò sát, trong đó có gần 10.000 con rắn hổ mang và hơn 50.000 con rắn lục mũi hếch - một trong những loài rắn lục mang nọc độc chết người.

Cô gái cho biết rằng ban đầu cha cô kịch liệt phản đối con gái theo nghề vì ông hiểu rõ công việc này tiềm ẩn rủi ro quá lớn. Tuy nhiên, do quy mô trang trại đã mở rộng, cô đành xắn tay vào làm.

"Rắn lục mũi hếch phải được đút ăn bằng thức ăn chế biến sẵn, và việc tiếp xúc gần với chúng tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Dù vậy, tôi không thực sự sợ hãi loài rắn này. Cha tôi đã nuôi chúng từ trước khi tôi ra đời" - cô gái chia sẻ với tờ Haibao News.

Theo SCMP, loài rắn độc này mang lại giá trị cao vì xác rắn khô, mật rắn và mỡ rắn đều là dược liệu quý, còn nọc độc chiết xuất ra phục vụ nghiên cứu y khoa. Hiện tại, mỗi con rắn lục ngũ bộ bị vắt nọc độc 2 lần một tháng.

Giá nọc rắn trên thị trường dao động từ 40-200 nhân dân tệ/gram (khoảng 154.000-772.000 đồng). Thịt rắn có giá khoảng 200-300 tệ/con (khoảng 772.000-1,16 triệu đồng), những con lớn bán với giá hơn 1.000 tệ (khoảng 3,86 triệu đồng).

Các loài bò sát bị buộc trong túi và đặt trên nền đất phủ cát tại một trang trại rắn khác ở Trung Quốc. Ảnh: Simon Song

Sau khi trừ mọi chi phí, công việc đánh cược với tử thần này mang lại thu nhập hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 1,85 tỉ đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Tần - người đang thu hút hơn 22.000 người theo dõi - cũng cảnh báo về cái giá phải trả của nghề này.

"Nếu một người nuôi rắn nói với bạn rằng họ không sợ bị cắn, thì chỉ có một khả năng: họ chưa từng bị cắn. Đặc biệt với loài rắn lục mũi hếch, triệu chứng chính sau khi bị cắn là những cơn đau dữ dội tột cùng. Một khi đã trải qua, bạn sẽ nhớ nỗi đau đó cả năm trời, thậm chí là ám ảnh cả đời" - Tần nói về nghề nuôi rắn độc.

"Một người theo dõi kênh của tôi từng kể rằng, sau khi bị rắn lục mũi hếch cắn, cơn đau khủng khiếp đến mức họ thà bị cưa tay còn hơn phải chịu đựng cảm giác đó một lần nữa" - Tần kể lại.