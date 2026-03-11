VIDEO: Đường ống khổng lồ bất ngờ nhô lên hơn 10 m ở Nhật 11/03/2026 17:56

(PLO)- Một đường ống khổng lồ bất ngờ nhô lên hơn 10 m tại một công trường xây dựng cống ở tỉnh Osaka (Nhật).

Cảnh sát tỉnh Nhật cho biết rằng vào ngày 11-3 một đường ống khổng lồ bất ngờ nhô lên hơn 10 m tại một công trường xây dựng cống ở tỉnh Osaka, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng 11-3 (giờ địa phương) từ một người đi bộ nói rằng “bê tông đang rơi tại một công trường xây dựng”.

Video đường ống khổng lồ bất ngờ nhô lên hơn 10 m ở Nhật. Nguồn: Channel News Asia/X

Khoảng 5 phút sau, các sĩ quan xác nhận rằng một đường ống có đường kính khoảng 1,5 m đang nhô lên tại hiện trường. Đường ống này, nằm trong khu giải trí gần ga Osaka-umeda của tuyến đường sắt Hankyu ở quận Kita, đã trồi lên từ mặt đất bên dưới đường cao tốc trên cao Shin-Midosuji.

Việc hạn chế giao thông đã được áp dụng ở một số khu vực, gây ra tắc nghẽn.

Những mảnh vụn nhựa đường có thể được nhìn thấy rải rác xung quanh đường ống. Hiện chưa rõ nguyên nhân của sự cố.