Điện Kremlin nêu lý do đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật ‘bất khả thi’ 21/02/2026 05:35

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quan hệ giữa Nga và Nhật đã xuống mức không và không có bất kỳ cuộc đối thoại nào về hiệp ước hòa bình đang diễn ra.

Ngày 20-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga và Nhật không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc ký kết một hiệp ước hòa bình do quan hệ song phương đã xuống mức thấp nhất vì lập trường "không thân thiện" của Tokyo đối với Moscow, theo đài RT.

"Hiện tại, quan hệ giữa hai bên đã xuống mức không và không có bất kỳ cuộc đối thoại nào đang diễn ra. Không thể thảo luận về một hiệp ước hòa bình nếu không có đối thoại tích cực” - ông Peskov cho hay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov tin rằng việc ký kết một hiệp ước hòa bình với Nhật mà không thay đổi quan hệ giữa hai nước là điều không thể.

"Nga chưa bao giờ tìm cách chấm dứt cuộc đối thoại này. Sáng kiến ​​chấm dứt nó đến từ Tokyo, quốc gia duy trì lập trường không thân thiện với đất nước chúng tôi. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ thỏa thuận nào cũng khó có thể đạt được nếu không làm thay đổi bản chất quan hệ giữa hai nước” - người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên sau bài phát biểu chính sách của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi trước quốc hội ngày 20-2. Bà Takaichi thừa nhận rằng mặc dù quan hệ Nga-Nhật đang ở trong “tình thế khó khăn”, “lập trường của chính phủ Nhật vẫn không thay đổi, hướng tới giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết một hiệp ước hòa bình”.

Moscow và Tokyo chưa bao giờ ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức nào sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, mặc dù hai nước đã ký một tuyên bố năm 1956 chấm dứt tình trạng chiến tranh và khôi phục quan hệ ngoại giao.

Tuy nhiên, một hiệp ước hòa bình chính thức chưa bao giờ được ký kết sau đó do vấn đề tranh chấp lãnh thổ về bốn hòn đảo cực nam của quần đảo Kuril. Quần đảo Kuril mà cả hai nước đang tranh chấp là do Liên Xô kiểm soát vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai, hiện dưới quyền kiểm soát của Nga như là quận Nam Kuril thuộc tỉnh Sakhalin. Tuy nhiên Nhật vẫn tuyên bố chủ quyền, gọi đó là Vùng lãnh thổ phương Bắc thuộc tỉnh Hokkaido.

Nga đã chấm dứt mọi cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa bình với Nhật vào tháng 3-2022, một tháng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, viện dẫn các biện pháp trừng phạt của Tokyo đối với Moscow.